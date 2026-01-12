L’indagine sul capo della Fed Powell: «È una vendetta di Trump»

Sotto accusa per la ristrutturazione della sede centrale

La procura statunitense del distretto di Columbia ha avviato un’indagine penale nei confronti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Sotto accusa per la ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede centrale della Fed. Powell ha dichiarato che la settimana scorsa la Fed ha ricevuto citazioni in giudizio da parte della procura e una minaccia di incriminazione penale da parte del Dipartimento di Giustizia in relazione alla sua testimonianza al Congresso la scorsa estate sulla ristrutturazione. E ha affermato che l’azione legale era un pretesto per limitare l’indipendenza della Fed nel fissare i tassi di interesse.

Trump contro Powell

Questo accade dopo che Donald Trump ha ripetutamente attaccato Powell, definendolo un «mulo testardo» per essersi rifiutato di tagliare i costi di indebitamento. «Questa nuova minaccia non riguarda la mia testimonianza dello scorso giugno o la ristrutturazione degli edifici della Federal Reserve», ha detto Powell. “La minaccia di incriminazione penale è una conseguenza del fatto che la Federal Reserve fissa i tassi di interesse in base alla nostra migliore valutazione di ciò che servirà al pubblico, piuttosto che in base alle preferenze del presidente», ha aggiunto.

Cos’è la Federal Reserve

La Federal Reserve è la banca centrale americana. Opera con il mandato di favorire la stabilità dei prezzi e la piena occupazione. Lo strumento principale è il tasso di riferimento, che orienta il costo del denaro per famiglie e imprese. I membri del board, in genere, attraversano amministrazioni di diverso colore politico. Trump ha più volte sollecitato tagli dei tassi piu’ rapidi e ha alzato il livello dello scontro attaccando anche i costi della ristrutturazione della sede della Fed. Domenica il presidente ha detto di non sapere nulla dell’indagine del Dipartimento di Giustizia: «Non ne so niente, ma di certo (Powell, ndr) non è molto bravo alla Fed e non è molto bravo a costruire edifici», ha dichiarato, citato da NBC. La notizia ha provocato reazioni bipartisan al Senato.