Chiesto il rinvio a giudizio per il prete-giornalista accusato di violenza sessuale. Gli approcci al collega 40enne durante il Conclave

Continua la vicenda avvenuta dentro gli ambienti vaticanisti. Dove un aperitivo ha incrinato quello che la vittima credeva esser solo amicizia

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il prete-giornalista spagnolo di 81 anni accusato di violenza sessuale ai danni di un suo collega di 40 anni. I pm contestano all’indagato fatti relativi a casi «di minore gravità». Le molestie risalirebbero al periodo del Conclave per l’elezione di Papa Leone XIV. Il sacerdote avrebbe invitato il collega a casa e in quella occasione avrebbe tentato un approccio sessuale.

L’amicizia e gli aperitivi

I due avevano stretto amicizia proprio durante l’ultimo ricovero di Papa Francesco, conoscendosi proprio durante quel periodo convulso, pieno di eventi mediatici e vaticani da seguire. Una sera l’anziano 81enne ha invitato il 40enne per un aperitivo serale nella sua casa romana. Una serata che si è svolta in modo sereno in, sembrava, disinteressata amicizia. Il 23 maggio, secondo quanto poi denunciato dalla vittima, il prete giornalista ripete l’invito. Ma stavolta l’appuntamento prende una piega differente, con il proprietario di casa che prova più volte a molestare il 40enne. Molestie che il giovane ha respinto presentando poi denuncia. E sarebbero stati proprio i messaggi del Don, dove si scusa del comportamento assunto, ad aver spinto probabilmente il pubblico ministero a chiedere il rinvio al giudizio.