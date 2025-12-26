Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
«I culattoni, tutti insieme»: la frase rivolta alla curia romana in diretta su Vatican News – Il video

26 Dicembre 2025 - 13:23 Alba Romano
Secondo il blog Silere non possum sarebbe stata pronunciata da monsignor Agostini

La frase «I culattoni, tutti insieme» mentre sullo schermo scorrono le immagini della curia romana si ascolta distintamente al secondo 56 del video, un estratto di Vatican News in attesa dell’arrivo di Papa Leone XIV. Secondo il blog Silere non possum la pronuncia monsignor Marco Agostini mentre in quel momento nell’Aula della Benedizione il Sacro Collegio, arcivescovi e vescovi, e l’intera macchina curiale erano raccolti in attesa dell’arrivo del Pontefice.

Il blog di Marco Felipe Perfetti racconta che Agostini, presbitero della diocesi di Verona, è conosciuto perché ha continuato a celebrare la Santa Messa Vetus Ordo. E racconta che Agostini si lascia spesso andare ad allusione e battute a sfondo sessuale durante le prove delle celebrazioni pontificie.

