Papa Leone XIV riceve Maria Corina Machado, la leader dell’opposizione in Venezuela e premio Nobel per la Pace in Vaticano

12 Gennaio 2026 - 13:04 Alba Romano
Il suo nome è apparso «senza preavviso» nell'elenco dei numerosi incontri tenuti in mattinata dal Pontefice

Nel pieno della crisi venezuelana, papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina – lunedì 12 gennaio – in udienza Maria Corina Machado, figura di primo piano dell’opposizione nel Paese sudamericano, insignita del premio Nobel per la Pace lo scorso anno. Il nome di Machado, scrive la Repubblica, è apparso senza preavviso nell’elenco dei numerosi incontri tenuti in mattinata da Prevost nel Palazzo apostolico.

Il conferimento del Nobel, il blitz Usa contro Maduro

La leader dell’opposizione venezuelana aveva lasciato Caracas per recarsi a Oslo in occasione della cerimonia di conferimento del Nobel, lo scorso dicembre. Dopo il sequestro e il trasferimento a New York del presidente Nicolás Maduro, il leader degli Stati Uniti Donald Trump aveva escluso un subentro di Machado alla guida del Paese: «È una donna molto gentile», ha affermato. «Ma credo che per lei sarebbe molto difficile diventare leader: non ha sufficiente sostegno e rispetto all’interno del Paese». Ora, su sua richiesta secondo quanto trapela, la leader dell’opposizione venezuelana è stata ricevuta dal Pontefice. 

