Papa Leone XIV scelto come «Personaggio dell’anno 2025» da Treccani: «Parsimonioso di presenza e di parole»

30 Dicembre 2025 - 00:01 Ugo Milano
Il Libro dell’anno Treccani ripercorre i dodici mesi del 2025, tra tensioni belliche e sfide economiche e sociali. Ecco perché è stato scelto

Papa Leone XIV è stato scelto come «Personaggio dell’anno 2025» dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, «per aver improntato il pontificato a valori fondamentali dell’esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, espressione ideale di una Chiesa povera per i poveri». Il Libro dell’anno Treccani 2025 lo definisce «parsimonioso di presenza e di parole», sottolineando come il Pontefice abbia ridotto la propria visibilità, equilibrando attentamente udienze e posizioni pubbliche, evitando di farsi etichettare politicamente o teologicamente.

«Impegnato a promuovere una pace disarmata e disarmante»

Primo papa statunitense, primo missionario in senso moderno e primo figlio dell’ordine cui apparteneva Martin Lutero, il Santo Padre – ha riconosciuto l’ente – sta applicando le capacità di governo maturate durante la lunga missione in Perù. Ora, da Pontefice, deve operare in un mondo in cui «potenze che ambiscono a tornare nuovamente grandi hanno bisogno che altri si rimpiccioliscano nella coscienza dei propri diritti». In questo contesto, «il nuovo Papa è chiamato a stabilire l’ordine delle priorità di un’agenda complessa, tra nodi da sciogliere o da tagliare, in un percorso fatto di scelte selettive, risposte misurate e rinvii ponderati, che non promette consenso facile né immediato a un pontificato impegnato a promuovere una pace disarmata e disarmante».

Il libro dell’anno Treccani 2025

Il Libro dell’anno Treccani ripercorre i dodici mesi del 2025, tra tensioni belliche e sfide economiche e sociali. Tra i principali fatti ricordati, figurano il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, l’elezione di Papa Leone XIV, il terzo anno del governo Meloni e il ruolo dell’Europa nella ridefinizione degli equilibri globali. Non mancano i Nobel, le rassegne artistiche e cinematografiche e le celebrazioni storiche, come gli ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e il centenario della Treccani, festeggiato alla presenza del Presidente della Repubblica. Il volume dedica inoltre ampio spazio alle scoperte scientifiche e alle innovazioni tecnologiche, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, il cui sviluppo ha alimentato rivalità geopolitiche e sollevato nuovi dilemmi etici. Composto da 600 pagine, 1.169 notizie approfondite, 108 articoli di grandi autori, 95 box redazionali, 81 grafici e mappe e 446 immagini, il libro offre uno sguardo completo e rigoroso su un anno complesso e intenso.

