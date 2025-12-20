Papa Leone XIV convoca il Concistoro il 7 e l’8 gennaio, per rafforzare la «collaborazione con i cardinali»

La nota del Vaticano: «L'incontro si svolgerà nell'arco di due giornate e sarà caratterizzato da momenti di comunione e di fraternità»

«Il Santo Padre ha convocato il primo Concistoro straordinario del Suo pontificato, nei giorni 7 e 8 gennaio. L’incontro si svolgerà nell’arco di due giornate e sarà caratterizzato da momenti di comunione e di fraternità» e «tempi dedicati alla riflessione e alla condivisione» per «favorire un discernimento comune e offrire sostegno e consiglio al Santo Padre nell’esercizio della sua alta e gravosa responsabilità nel governo della Chiesa», intende così «rafforzare la comunione tra il Vescovo di Roma e i Cardinali, chiamati a collaborare in modo particolare alla sollecitudine per il bene della Chiesa universale». Questa la nota dal Vaticano che annuncia la convocazione dei cardinali a Roma da parte di Papa Leone.

I precedenti

In realtà i cardinali avevano ricevuto la convocazione lo scorso 7 novembre dal decano Giovanni Battista Re. Arriveranno il primo mercoledì dell’anno e poi la mattina successiva saranno presenti per la concelebrazione presso l’altare della Cattedra a San Pietro. Secondo quanto riporta Il Giornale Papa Leone ha preso carta e penna per indicare la data a tutti gli invitati, tramite una lettera «natalizia». Una mossa, in rottura col passato. Papa Francesco non amava consultarsi con tutti i cardinali, ma con un gruppo di fedelissimi. Nel 2022 convocò tutti i cardinali a Roma sulla Praedicate evangelium ma non ci fu un ampio margine di dibattito.