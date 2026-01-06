È finito il Giubileo della speranza, papa Leone chiude la porta santa aperta da Bergoglio – Il video

Papa Leone XIV ha chiuso ufficialmente il Giubileo della speranza con la chiusura della porta santa da parte del pontefice. Alla cerimonia assisteva anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 9.41 il Pontefice ha sigillato la Porta Santa che era stata aperta il 24 dicembre 2024 da papa Francesco. Prima dell’atto solenne, il Papa si è raccolto in ginocchio davanti alla soglia pronunciando parole significative: «Ci accingiamo a chiudere questa Porta Santa varcata da una moltitudine di fedeli, sicuri che il buon Pastore tiene sempre aperta la porta del suo cuore per accoglierci tutte le volte che ci sentiamo stanchi e oppressi». Tra una decina di giorni la Porta verrà nuovamente murata. Secondo le stime della sala operativa per la gestione della sicurezza dei grandi eventi della questura di Roma, circa 3mila fedeli hanno assistito alla cerimonia in piazza, con un flusso di persone in continuo aumento.

Oltre 33 milioni di pellegrini nella Capitale

Monsignor Rino Fisichella, responsabile della macchina organizzativa giubilare, ha fornito i dati definitivi durante una conferenza stampa: il Giubileo della speranza si chiude con 33 milioni 475 mila 369 pellegrini arrivati a Roma. Un bilancio che supera le previsioni iniziali elaborate dalla facoltà di sociologia di Roma Tre, che stimava 31 milioni di presenze. «La presenza dei pellegrini non ha tolto nulla a nessuno. Il Giubileo non è un investimento a perdere», ha sottolineato monsignor Fisichella, evidenziando l’impatto positivo dell’evento sulla città.

Come sono stati calcolati i numeri record

I dati sono stati raccolti attraverso diversi sistemi di rilevamento. Monsignor Fisichella ha spiegato la metodologia utilizzata: «I numeri dei pellegrini che hanno passato la Porta Santa di S. Pietro dove c’è una telecamera che conteggia le presenze. Sulla base di questo c’è una percentuale che viene fatta sulle altre basiliche: non hanno telecamere ma ci sono i volontari». Il conteggio ha tenuto conto anche delle registrazioni delle udienze e degli eventi ufficiali. Una novità di questo Giubileo è stata l’introduzione delle iscrizioni obbligatorie per tutti i partecipanti agli eventi principali, elemento che ha permesso un monitoraggio più accurato e ha fatto emergere numeri superiori alle aspettative iniziali.