Crans-Montana, 5 nuovi indagati tra cui il sindaco

09 Marzo 2026 - 09:16 Alba Romano
È accusato di lesioni colpose e mancato controllo

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese che indaga sull’incendio di Capodanno a Le Constellation costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. Lo rende noto il quotidiano 24 Heures ricordando che a fine gennaio era stata presentata una denuncia penale contro Féraud da parte di due avvocati vallesani che rappresentano una vittima gravemente ustionata e i suoi genitori.

Il sindaco del comune di Crans-Montana è accusato di lesioni personali colpose, messa in pericolo della vita altrui tramite dolo diretto, incendio doloso colposo e una serie di violazioni delle responsabilità e dei doveri imposti dalla legge ai comuni, in particolare dalla legge sulla protezione contro gli incendi e gli elementi naturali. Oltre al primo cittadino ci sono altri indagati: Kévin Barras, consigliere in giunta con incarichi sulla sicurezza, oggi deputato supplente nel Parlamento vallese, Pierre Albéric Clivaz, Rudy Tissières e Baptiste Cotter, tutti con passate o attuali deleghe sui controlli tra Crans e Chermignon, municipio poi annesso al primo.

