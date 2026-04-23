Gli Usa cacciano il capo della Marina. Il Nyt: guai per Trump se la guerra va oltre il primo maggio – La diretta

Petrolio in crescita per lo stallo nelle trattative. Cinque morti nei raid di Israele in Libano nonostante la tregua

Nel 55esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno licenziato il capo della Marina con effetto immediato, senza fornire spiegazioni sulla cacciata. Si tratta dell’ennesimo dirigente apicale mandato via da Donald Trump in questi mesi di guerra. Intanto secondo il New York Times il presidente ha paura della scadenza del primo maggio: quel giorno saranno due mesi di guerra e Trump dovrà chiedere l’autorizzazione al Congresso per proseguirla. Il prezzo del petrolio è in crescita a causa dello stallo delle trattative sullo Stretto di Hormuz.