Crans-Montana: la Svizzera stanzia 50mila franchi per ogni famiglia delle vittime del rogo

La cifra si aggiunge all'aiuto di 10mila franchi per vittima deciso dal Cantone del Vallese. Chiesta anche una tavola rotonda per trovare «soluzioni stragiudiziali»

Il Consiglio federale della Confederazione svizzera ha deciso di dare un contributo di solidarietà di 50mila franchi a ogni famiglia delle vittime e dei feriti nel rogo di Capodanno del Constellation, a Crans-Montana. La decisione è stata per «sostenere le vittime e i congiunti in modo rapido e semplice sul piano amministrativo, aiutarli a superare difficoltà finanziarie nell’immediato e sgravarli nel breve periodo».

La tavola per trovare «soluzioni stragiudiziali»

La misura si aggiunge all’aiuto di 10mila franchi per vittima deciso dal Cantone del Vallese. Il governo della Confederazione svizzera propone inoltre di istituire una “tavola rotonda” per aiutare le vittime e i loro congiunti, le assicurazioni e le autorità coinvolte per trovare «soluzioni stragiudiziali», evitando lunghi procedimenti giudiziari. La nuova legge federale prevede inoltre che il Consiglio federale può contribuire con un massimo di 20 milioni di franchi a eventuali soluzioni stragiudiziali.