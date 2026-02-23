Così è iniziato l’incendio di Crans-Montana, le immagini inedite: la sfilata con le scintille e le fiamme rapidissime nel Constellation – Il video

Un filmato di 18 secondi, mai diffuso prima, documenta il momento preciso in cui è iniziata la tragedia del Constellation, il locale di Crans-Montana dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone e 115 sono rimaste gravemente ferite. Il video, acquisito oggi 23 febbraio nel dossier dell’inchiesta condotta dalla procura di Sion, mostra con chiarezza la cameriera Cyanne Panine, con un casco in testa, sulle spalle del collega Mathieu Aubrun. In mano ha due bottiglie di Champagne con candele pirotecniche. Si vede la ragazza alzare il braccio destro e appoggiare la bottiglia al soffitto rivestito di schiuma fonoassorbente, che prende fuoco istantaneamente. Nessuno sembra accorgersi di nulla. La musica è a tutto volume, la festa continua e Cyanne prosegue la sfilata lasciandosi alle spalle le fiamme. La giovane cameriera rimarrà intrappolata nel locale e morirà poco dopo.

La rogatoria internazionale per tre dipendenti e un cliente in Francia

Sul fronte delle indagini, intanto, la procura di Sion ha inoltrato una rogatoria internazionale alla Francia per interrogare quattro cittadini francesi. Tra questi lo stesso Aubrun, il cameriere 28enne che portava Cyanne sulle spalle al momento dell’incendio, e i colleghi Ambra Sobaga e Gaethan Thomas, oltre al cliente Nathan Jooris. I magistrati svizzeri puntano a raccogliere ulteriori elementi sullo svolgimento della serata, sugli istanti precedenti il rogo e sulle misure di sicurezza adottate nel locale.