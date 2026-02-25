Una canzone per Crans-Montana. Carlo Conti conferma: Achille Lauro si esibirà in ricordo di Achille Barosi

Achille Lauro era uno dei cantanti preferiti del 16enne morto a Capodanno nel tentativo di salvare un'amica

Durante la conferenza stampa della seconda serata di Sanremo, Carlo Conti ha risposto alla domanda di una giornalista al suo co-conduttore, Achille Lauro, su un possibile momento in ricordo delle vittime della strage di Crans-Montana. Sarà proprio il cantante, con la sua Perdutamente, a omaggiare le 41 vittime del rogo di Capodanno a Le Constelation. Tra queste, anche 6 ragazzi italiani, tutti minorenni. Proprio uno di loro, Achille Barosi, era un grande fan di Lauro. La madre, il giorno del funerale, aveva intonato la sua canzone per accompagnare il feretro.

L’incendio di Crans-Montana e le vittime italiane

Era la notte di Capodanno quando, all’interno del locale Le Constelation a Crans-Montana, in Svizzera, è divampato un incendio, causato – come documenta un recente video – dalle scintille di due bottiglie di Champagne con candele pirotecniche che hanno raggiunto il soffitto fonoassorbente. Il rogo non ha lasciato scampo a 41 persone, ferendone gravemente altre 115. Tra loro, molti adolescenti, di cui 6 italiani: Giovanni Tamburi (16 anni), Emanuele Galeppini (17), Chiara Costanzo (16), Riccardo Minghetti (16), Sofia Prosperi (15) e Achille Barosi.

Achille Barosi e il rientro nel locale

Il 16 enne Achille Barosi era già riuscito a mettersi in salvo uscendo dal locale, quando ha deciso di tornare indietro per salvare un’amica. Il suo gesto ha salvato la vita alla ragazza, ma Achille non è più tornato. In un primo momento, alcuni avevano ipotizzato fosse sceso per recuperare il suo cellulare, ma è stato l’amico che era con lui, poi ricoverato al Niguarda di Milano, Giuseppe Giola, a smentire le voci: «Achille non era uno sprovveduto, non sarebbe mai tornato indietro per riprendersi un cellulare». Al Corriere della Sera, lo zio, Michele Rescigno, aveva raccontato che la ragazza non era la sua fidanzata: «Era una di quelle amicizie che nascono fra coetanei. È tornato indietro per dare una mano, pensando di avere il tempo di poterlo fare. Il destino ha deciso diversamente».

I funerali, la canzone di Achille Lauro e il ricordo a Sanremo

È stato in occasione del funerale che la madre, Erica Didone, ha scelto di intonare a fine cerimonia, circondata dai familiari, le note della canzone preferita dal figlio, che cantavano sempre insieme in auto: Perdutamente, di Achille Lauro. Lo ha fatto anche in un’intervista a Domenica In, dove ha raccontato: «Ho visto delle cose che nessun essere umano dovrebbe vedere e quindi sono qua per tutti». Sarà quindi Lauro, co-conduttore della seconda serata di Sanremo insieme a Lillo e Pilar Fogliati, a dedicare un momento in ricordo di Achille Barosi e di tutte le vittime di Crans-Montana con la sua canzone, tratta dall’ultimo album “Comuni mortali”.

