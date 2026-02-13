Sanremo 2026, tutti gli ospiti della 76esima edizione del Festival

Carlo Conti ha invitato diversi cantanti a partecipare alle cinque serate della manifestazione canora, sia sul palco dell’Ariston che sugli altri palchi della città ligure. Ecco chi sono

Sotto le luci dell’Ariston, tra l’attesa che vibra nell’aria e l’emozione che solo Sanremo sa regalare, prende il via una nuova, attesissima edizione del Festival. Nel corso della settimana, da martedì 24 fino al gran finale di sabato 28 febbraio, alla kermesse più seguita d’Italia si alternano sul palco i 30 Big in gara insieme ad altre decine di cantanti protagonisti della serata dei duetti di venerdì 27 febbraio. Accanto a loro, e alle co-conduttrici e ai co-conduttori scelti da Carlo Conti per affiancarlo nella 76esima edizione, il presentatore toscano – che firma anche la direzione artistica – ha voluto diversi ospiti per arricchire e animare le lunghe serate della kermesse.

Chi sono gli ospiti di Sanremo 2026

Anche quest’anno, nella selezione degli invitati, Conti ha privilegiato la musica, una scelta subito evidente dalla prestigiosa lista dei super ospiti. A partire da Tiziano Ferro, sul palco nella serata di martedì 24 febbraio. L’ultima apparizione del cantautore di Latina a Sanremo risale al 2020, nell’edizione condotta da Amadeus, quando fu presenza fissa per tutte e cinque le serate.

Giovedì 26 febbraio, invece, il Teatro Ariston ospita Eros Ramazzotti e Alicia Keys, protagonisti di un atteso duetto musicale. I due artisti hanno già duettato insieme sulle note del brano L’aurora nell’album Una storia importante, pubblicato lo scorso novembre per celebrare i 40 anni del singolo di Ramazzotti del 1985.

Chi sono gli ospiti sugli altri palchi

Sono, inoltre, previsti altri palchi paralleli alla grande festa dell’Ariston. Su quello galleggiante della Costa Toscana, ormeggiata nella città ligure, l’ospite fisso è Max Pezzali con il suo Max Forever – The Party Boat. È previsto poi un altro palco in piazza Colombo a Sanremo dove si alternano cinque artisti diversi per ogni serata. Per tutta la settimana, al timone del Suzuki Stage c’è il conduttore radiofonico Daniele Battaglia.