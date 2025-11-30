Ultime notizie Delitto di GarlascoLegge di bilancioUcraina
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Sanremo 2026, ecco i 30 big in gara: la lista completa degli artisti scelti da Carlo Conti per il prossimo Festival

30 Novembre 2025 - 13:44 Gabriele Fazio
embed
Carlo Conti terza serata Sanremo
Carlo Conti terza serata Sanremo
Il Festival quest'anno è slittato di un paio di settimane, dal 24 al 28 febbraio, per non accavallarsi ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Ecco i big in gara

Carlo Conti ha svelato al Tg1 i 30 big del suo Festival di Sanremo 2026, che si svolgerà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio, quest’anno con qualche settimana di ritardo per non pestare i piedi alla trasmissione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Il 14 dicembre saranno rivelati anche i titoli dei brani. Di seguito, invece, l’elenco completo degli artisti svelato oggi dal direttore artistico del Festival:

  • Tommaso Paradiso
  • Chiello
  • Serena Brancale
  • Fulminacci
  • Ditonellapiaga
  • Fedez e Masini
  • Leo Gassmann
  • Sayf
  • Arisa
  • Tredici Pietro
  • Sal Da Vinci
  • Samurai Jay
  • Malika Ayane
  • Luchè
  • Raf
  • Bambole di Pezza
  • Ermal Meta
  • Nayt
  • Elettra Lamborghini
  • Michele Bravi
  • J-Ax
  • Enrico Nigiotti
  • Maria Antonietta e Colombre
  • Francesco Renga
  • Mara Sattei
  • LDA e AKA 7even
  • Dargen D’Amico
  • Levante
  • Eddie Brock
  • Patty Pravo
Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Gianna Fratta e Beatrice Venezi: «Il suo curriculum è sottodimensionato e va chiamata Maestra»

2.

Si avvicina troppo a Elodie, lei lo gela dal palco: «Te lo spacco quel cellulare!»: a chi ha fatto volare via il telefono – Il video

3.

Le Iene Carlotta Bizzarri e Nina Palmieri condannate per diffamazione: la sentenza sul caso Gilardi messo in Rsa «contro il suo volere»

4.

Nanni Moretti canta «Incoscienti giovani» di Achille Lauro con Trinca e il cast di «Succederà questa notte» – Il video

5.

Belen Rodriguez, le condizioni preoccupano. La showgirl barcolla sul palco e sbiascica le parole, la paura dei fan: «Era ubriaca?» – Il video

leggi anche
sanremo-2025-conti
CULTURA & SPETTACOLO

Chi sono i big che stanno dicendo no a Sanremo e perché potrebbe essere una buona notizia

Di Gabriele Fazio
beppe vessicchio roberto vecchioni sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Roberto Vecchioni si commuove per Vessicchio: «L’abbraccio a Sanremo? Mi incrinò una costola, urlavo di dolore. Ora dirige l’orchestra in cielo»

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Vessicchio, il dolore di Luciana Littizzetto: «Non ci voglio credere. Tesoro musica bella». Con lei lo storico taglio della barba a Sanremo

Di Stefania Carboni