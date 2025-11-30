Sanremo 2026, ecco i 30 big in gara: la lista completa degli artisti scelti da Carlo Conti per il prossimo Festival
Il Festival quest'anno è slittato di un paio di settimane, dal 24 al 28 febbraio, per non accavallarsi ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Ecco i big in gara
Carlo Conti ha svelato al Tg1 i 30 big del suo Festival di Sanremo 2026, che si svolgerà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio, quest’anno con qualche settimana di ritardo per non pestare i piedi alla trasmissione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Il 14 dicembre saranno rivelati anche i titoli dei brani. Di seguito, invece, l’elenco completo degli artisti svelato oggi dal direttore artistico del Festival:
- Tommaso Paradiso
- Chiello
- Serena Brancale
- Fulminacci
- Ditonellapiaga
- Fedez e Masini
- Leo Gassmann
- Sayf
- Arisa
- Tredici Pietro
- Sal Da Vinci
- Samurai Jay
- Malika Ayane
- Luchè
- Raf
- Bambole di Pezza
- Ermal Meta
- Nayt
- Elettra Lamborghini
- Michele Bravi
- J-Ax
- Enrico Nigiotti
- Maria Antonietta e Colombre
- Francesco Renga
- Mara Sattei
- LDA e AKA 7even
- Dargen D’Amico
- Levante
- Eddie Brock
- Patty Pravo
