Vessicchio, il dolore di Luciana Littizzetto: «Non ci voglio credere. Tesoro musica bella». Con lei lo storico taglio della barba a Sanremo

08 Novembre 2025 - 17:18 Stefania Carboni
L'attrice ha sempre dimostrato un grande affetto per il direttore d'orchestra, il più amato del festival di Sanremo. Storico lo siparietto dopo aver diretto Elio e le storie tese

«Non ci credo. Non ci voglio credere. Tesoro musica bella». Così Luciana Littizzetto commenta su Instagram la morte del maestro Beppe Vessicchio. L’attrice ha sempre dimostrato un grande affetto per il direttore d’orchestra, il più amato del festival di Sanremo. Storico il siparietto dell’edizione 2013, condotta da Fabio Fazio, quando, dopo aver diretto Elio e le Storie Tese, il maestro si sedette su una sedia per esaudire un desiderio di Littizzetto: qualche pelo della barba, come «souvenir di Sanremo». E Vessicchio se la tagliò (un ciuffo) in diretta. Fazio, storico conduttore che lavora da anni con Littizzetto e spesso ha ospitato il maestro nelle sue trasmissioni, ha commentato: «Sono sconvolto. Sconvolto. Una persona meravigliosa».

