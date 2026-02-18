Sanremo 2026, Mara Sattei – «Le cose che non sai di me»

La cantante porta al Festival una canzone dedicata al suo futuro marito

Mara Sattei è crescita circondata dalla musica e fin da bambina ha studiato canto e pianoforte. Come molti ragazzi della Gen Z è stato YouTube il suo primo palcoscenico. Ha poi provato a calcare quello di X Factor (senza successo) ed è salita su quello di Amici di Maria de Filippi. Su quello del teatro Ariston ha debuttato nel 2023 con Duemilaminuti. E ci torna quest’anno con un brano (Le cose che non sai di me) a cui tiene particolarmente perché è una dedica d’amore al suo compagno. La canzone in gara è di fatto nata in famiglia: lei firma il testo, suo fratello Thasup e il suo fidanzato Alessandro Donadei la musica, Oltre a esibirsi cantando la sua canzone, la vedremo anche in coppia con Mecna nella serata delle cover dove porteranno L’ultimo bacio di Carmen Consoli.

Estratto del testo di «Le cose che non sai di me» di Mara Sattei

«Ma in fondo tutte le volte che ho paura

e mi sento perdere

ma poi con te so sentire

anche quando inizia a piovere

sopra quelle domande

e forse tu resta qui

tutte le notti a dirsi

le cose che non sai di me

la voce tua nei giorni tristi

guarisce il mio disordine»

Testo: Sara Mattei (Mara Sattei)

Musica: Davide Mattei, Alessandro Donadei, Enrico Brun