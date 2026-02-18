Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFestival di SanremoMusicaSuoni e VisioniTv

Sanremo 2026, Mara Sattei – «Le cose che non sai di me»

18 Febbraio 2026 - 10:49 Ugo Milano
embed
festival-sanremo-2026-mara-sattei
festival-sanremo-2026-mara-sattei
La cantante porta al Festival una canzone dedicata al suo futuro marito

Mara Sattei è crescita circondata dalla musica e fin da bambina ha studiato canto e pianoforte. Come molti ragazzi della Gen Z è stato YouTube il suo primo palcoscenico. Ha poi provato a calcare quello di X Factor (senza successo) ed è salita su quello di Amici di Maria de Filippi. Su quello del teatro Ariston ha debuttato nel 2023 con Duemilaminuti. E ci torna quest’anno con un brano (Le cose che non sai di me) a cui tiene particolarmente perché è una dedica d’amore al suo compagno. La canzone in gara è di fatto nata in famiglia: lei firma il testo, suo fratello Thasup e il suo fidanzato Alessandro Donadei la musica, Oltre a esibirsi cantando la sua canzone, la vedremo anche in coppia con Mecna nella serata delle cover dove porteranno L’ultimo bacio di Carmen Consoli.

Estratto del testo di «Le cose che non sai di me» di Mara Sattei

«Ma in fondo tutte le volte che ho paura
e mi sento perdere
ma poi con te so sentire
anche quando inizia a piovere
sopra quelle domande
e forse tu resta qui
tutte le notti a dirsi
le cose che non sai di me
la voce tua nei giorni tristi
guarisce il mio disordine»

Testo: Sara Mattei (Mara Sattei)
Musica: Davide Mattei, Alessandro Donadei, Enrico Brun

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Vittorio Sgarbi assolto, cadono le accuse sul quadro di Manetti: «Macchina del fango contro un innocente»

2.

In Germania uno spettacolo che indaga i confini dell’antifascismo è finito con una tentata invasione di palco

3.

La carta Pokémon che vale 16,5 milioni, l’affare dello youtuber Logan Paul: chi l’ha comprata e perché vale così tanto – Foto

4.

Fabrizio Corona ricoverato in ospedale: «Problemi di cuore, saranno le macumbe di Signorini…»

5.

Achille Lauro per le Olimpiadi all’Arena di Verona: cosa canterà durante la cerimonia di chiusura dei Giochi