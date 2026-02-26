Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

Sul palco dell'Ariston la coppia d'eccezione Eros Ramazzotti-Alicia Keys. Ecco l'ordine di uscita degli artisti

È tutto pronto per la terza serata del Festival di Sanremo. A calcare il palco dell’Ariston, saranno i quindici artisti in gara che non si sono esibiti martedì sera. L’orario di inizio della serata, in onda in diretta su Rai Uno, è previsto come sempre per le 20:40. All’inizio della serata spazio anche alla finale della categoria Nuove Proposte. A contendersi la vittoria sono i due finalisti Angelica Bove, con il brano Mattone, e Nicolò Filippucci, con Laguna.

Chi conduce la terza serata di Sanremo 2026

Ad affiancare Carlo Conti sull’Ariston ci sarà ancora Laura Pausini, presenza fissa di questa edizione. Ma ad arricchire il cast ci penseranno altri due co-conduttori d’eccezione: la top model Irina Shayk e il comico e imitatore Ubaldo Pantani.

La scaletta completa della terza serata di Sanremo 2026

Gli ospiti della terza serata: Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Sul fronte musicale, la terza serata ospita alcuni super ospiti, tra cui Eros Ramazzotti e Alicia Keys, protagonista di un momento internazionale molto atteso. A Piazza Colombo è prevista un’esibizione dei The Kolors, mentre Max Pezzali metterà in scena una sala giochi sulla Costa Toscana.

Chi vota nella terza serata di Sanremo 2026

Le 15 canzoni in gara questa sera verranno votate da: televoto (con peso del 50% sul risultato della votazione) e giuria delle radio (con peso del restante 50% sul risultato della votazione). Il risultato della votazione determinerà una classifica. Al termine della serata, verranno rese note solo le prime 5 posizioni (senza ordine di piazzamento).

L’ordine di uscita dei cantanti di giovedì 26 febbraio

I 15 cantanti in gara questa sera, in ordine di uscita, sono:

Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

Leo Gassmann – Naturale

Malika Ayane – Animali notturni

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Tredici Pietro – Uomo che cade

Raf – Ora e per sempre

Francesco Renga – Il meglio di me

Eddie Brock – Avvoltoi

Serena Brancale – Qui con me

Samurai Jay – Ossessione

Arisa – Magica favola

Michele Bravi – Prima o poi

Luchè – Labirinto

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Sayf – Tu mi piaci tanto

Foto copertina: ANSA/Riccardo Antimiani