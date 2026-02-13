Guida completa al Festival di Sanremo 2026: date e dove vederlo

Da martedì 24 a sabato 28 febbraio, 30 cantanti si sfidano sul palco dell'Ariston. Tutto quello che c'è da sapere

Sotto i riflettori dello storico Teatro Ariston, prende vita la magia del Festival di Sanremo. Da martedì 24 a sabato 28 febbraio va in scena la 76esima edizione, guidata da Carlo Conti. La kermesse viene trasmessa in diretta su Rai 1 e RaiPlay a partire dalle 20.40, mentre tutti gli aggiornamenti e i retroscena si possono seguire sui social attraverso gli hashtag ufficiali.

Il programma del Festival di Sanremo: quando inizia e quando finisce

La manifestazione canora si svolge ormai secondo uno schema consolidato, con lievi variazioni di anno in anno. Quest’anno si apre martedì 24 febbraio con la prima serata e si chiude sabato 28 febbraio con la grande finalissima.

Prima serata (martedì 24 febbraio): tutti e 30 i cantanti in gara si esibiscono sul palco dell’Ariston.

tutti e 30 i cantanti in gara si esibiscono sul palco dell’Ariston. Seconda serata (mercoledì 25 febbraio): tornano sul palco la prima metà dei concorrenti e le quattro Nuove Proposte, suddivise in due coppie che si sfidano in duelli diretti.

tornano sul palco la prima metà dei concorrenti e le quattro Nuove Proposte, suddivise in due coppie che si sfidano in duelli diretti. Terza serata (giovedì 26 febbraio): è il turno della seconda metà dei cantanti. Anche questa serata è dedicata alle Nuove Proposte: vincitori delle due semifinali si affrontano nella finalissima, al termine della quale viene proclamato il vincitore o la vincitrice della categoria.

è il turno della seconda metà dei cantanti. Anche questa serata è dedicata alle Nuove Proposte: vincitori delle due semifinali si affrontano nella finalissima, al termine della quale viene proclamato il vincitore o la vincitrice della categoria. Quarta serata (venerdì 27 febbraio): la celebre “serata delle cover”, in cui i cantanti – insieme ad altri artisti – reinterpretano i grandi successi della musica italiana e internazionale.

la celebre “serata delle cover”, in cui i cantanti – insieme ad altri artisti – reinterpretano i grandi successi della musica italiana e internazionale. Quinta serata (sabato 28 febbraio): la notte della finalissima, dove tutti i 30 concorrenti si esibiscono nuovamente, vengono annunciati i primi cinque classificati, che cantano per l’ultima volta per definire la classifica finale e decretare il vincitore.

Le cinque serate iniziano intorno alle 20.40 e dovrebbero chiudersi intorno all’1 di notte. A seguire Conti dà la linea al DopoFestival, condotto da Nicola Savino, affiancato dal Maestro Enrico Cremonesi, e dai comici Aurora Leone e Federico Basso. Il PrimaFestival, l’intermezzo dell’access prime time che racconta da vicino la kermesse, è invece presentato da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi.

Chi c’è al Festival di Sanremo: cantanti, co-conduttori, ospiti

Sul palco dell’Ariston si esibiscono i 30 Big in gara, affiancati dai quattro artisti emergenti che si contendono la vittoria nella categoria Nuove Proposte. Carlo Conti è accompagnato da co-conduttrici e co-conduttori di grande rilievo: da Laura Pausini e Achille Lauro ai comici Lillo e Nino Frassica, fino agli attori Can Yaman e Pilar Fogliati e a icone della moda come Irina Shayk. Nomi che si alternano sul palco durante l’intera kermesse, ad eccezione di Pausini che co-conduce tutte le serate. Torna inoltre Gianluca Gazzoli, presentatore della gara delle Nuove Proposte. Tra i super ospiti annunciati figurano Tiziano Ferro, protagonista della serata di martedì 24 febbraio, Eros Ramazzotti e Alicia Keys in quella di giovedì 26 febbraio, ma anche Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e I Pooh, che si alternano sul palco di piazza Colombo a Sanremo, uno per ciascuna serata del Festival. Infine, Max Pezzali si esibisce dalla nave ormeggiata in città.

Dove vedere il Festival di Sanremo

Il Festival viene trasmesso in diretta tv su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, la piattaforma ufficiale della televisione pubblica. Sul sito o sull’app RaiPlay, oltre che l’evento live, è possibile anche riguardare on-demand le serate e i momenti più topici. La kermesse si può inoltre ascoltare su Rai Radio 2 e può essere seguita, minuto per minuto, sui social media.

Foto copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | L’ingresso del Teatro Ariston a Sanremo, 5 febbraio 2019