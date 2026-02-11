Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Sanremo, Carlo Conti ufficializza Pilar Fogliati come co-conduttrice della seconda serata. E sull’affaire Pucci: «Mi dispiace abbia rinunciato»

11 Febbraio 2026 - 14:44 Alba Romano
pilar fogliati sanremo
Il direttore artistico del Festival ha anche smentito alcune voci che sono circolate negli ultimi giorni: «Qualcuno ha scritto erroneamente che la modella Irina Shayk sostituisce Pucci, ma non è assolutamente vero: era già prevista, non sostituisce Pucci»

Carlo Conti scioglie il riserbo e conferma uno dei nomi che circolavano con più insistenza a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo. Dopo la top model Irina Shayk, anche Pilar Fogliati sarà tra i volti della kermesse, in particolare della seconda serata, in programma il mercoledì, insieme ad Achille Lauro e Lillo, nel ruolo di co-conduttori. L’annuncio è arrivato in diretta radiofonica a La Pennicanza su Rai Radio 2, ospite di Fiorello. «Posso ufficializzare qualcosa delle voci che girano. Io ho Pilar Fogliati, possiamo ufficializzare. Sarà nella seconda serata con Achille Lauro e Lillo come co-conduttori, il mercoledì», ha detto Conti, mettendo fine alle indiscrezioni.

Eros Ramazzotti?

Restano invece nel campo delle ipotesi i grandi nomi musicali evocati nei giorni scorsi. «Eros Ramazzotti? Ancora non lo so. Ho letto tante cose, ho letto anche Madonna in duetto con Patty, ne ho lette tantissime ma questo è Sanremo…», ha aggiunto Conti, lasciando intendere che le sorprese non sono escluse, ma nemmeno scontate.

L’affaire Pucci

Il direttore artistico di Sanremo non poteva fare una cenno all’“affaire Pucci”, dopo la rinuncia del comico. Conti non nasconde l’amarezza: «No guarda ci potete scherzare però mi dispiace molto per Andrea, sia dal punto di vista umano che professionale. Mi dispiace che abbia preso questa scelta ma è personale». Il conduttore ricorda come Pucci fosse rimasto scottato da una precedente esperienza sul palco dell’Ariston: «Si ricorda come fu bistrattato su quel palco e un comico deve arrivare su quel palco con serenità e divertimento, lui ha preferito stare a casa».

Conti respinge anche l’idea che la scelta fosse legata ai numeri sui social: «La mia scelta era perché è un artista che riempie i teatri, non per i social: io sono negato per i social. L’ho detto anche a Staffelli che mi ha dato il Tapiro e va in onda domani sera». E chiarisce definitivamente una voce circolata nelle ultime ore: «Qualcuno ha scritto erroneamente che la modella Irina Shayk sostituisce Pucci, ma non è assolutamente vero: era già prevista, non sostituisce Pucci».

Gli ospiti sul palco Suzuki

Conti annuncia anche i protagonisti del palco Suzuki, che accompagnerà il Festival. «Ci saranno quattro protagonisti del Sanremo dell’anno scorso: nelle quattro sere ci sono Gaia, Blasch, The Kolors e poi Francesco Gabbani», spiega. E aggiunge un omaggio speciale: «Poi per i 60 anni di carriera, con una targa speciale ci saranno i Pooh». Infine, una chiusura ironica sulle richieste di nuove rivelazioni: «Manca ancora da annunciare qualche super ospite e altre sorprese finali. No, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni non sono previsti, non vengono, non hanno voglia, non hanno nemmeno prenotato l’albergo».

