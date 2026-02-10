Alessandro Di Battista sarà a Sanremo, e non è uno scherzo. Le reazioni sui social all’annuncio: cosa andrà a fare – Il video

È stato lo stesso ex parlamentare M5s ad annunciare la sua presenza in Liguria proprio in occasione della kermesse canora

Al prossimo Festival di Sanremo ci sarà anche Alessandro Di Battista. E chi pensa sui social che si tratti di uno scherzo o di un video con l’AI, rischia di rimanere deluso: Dibba ci sarà e parlerà. È stato lui stesso ad annunciare la sua presenza nella cittadina ligure proprio in occasione della kermesse canora, con tanto di sponsor sotto il suo faccione. «Io sarò a Sanremo il prossimo 27 febbraio», dice sorridente l’ex parlamentare con un passato da falegname che poi chiarisce: «A Casa Sanremo per Il NextGen Legalità».

Ma cosa andrà a fare quindi Di Battista a Sanremo? Il sito di Casa Sanremo prova a chiarire: il NextGen Legality è «il format di punta dedicato alla legalità e all’impegno sociale, un viaggio stimolante progettato per ispirare e coinvolgere le nuove generazioni su temi cruciali e attualissimi». E chi meglio di Di Battista per centrare l’ambizione descritta sulla pagina del progetto, che già in passato aveva ospitato personaggi del peso di Sigfrido Ranucci e il procuratore di Napoli Nicola Gratteri: «Offrire un’esperienza unica di formazione etica per contribuire al risveglio delle coscienze e forgiare cittadini di domani consapevoli, orientati alla costruzione di una società più giusta, equa e libera dalla sopraffazione».