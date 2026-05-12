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Marina Berlusconi e i contatti con il Pd per la presidenza della Repubblica

12 Maggio 2026 - 07:58 Alba Romano
marina berlusconi
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Il pontiere sarebbe Gianni Letta. E il nome preferito è quello di Pier Ferdinando Casini
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Il prossimo presidente della Repubblica si elegge a inizio 2029. Prima ci saranno le elezioni. E sarà quindi la nuova maggioranza a mandarlo al Quirinale. E, scrive La Stampa, gli uomini che rispondono a Marina Berlusconi e al Partito Democratico stanno intensificando i contatti. In ballo c’è Gianni Letta, che alla bella età di 91 anni parla della questione con Dario Franceschini e Francesco Boccia, secondo fonti di Forza Italia. Entrambi vicini a Elly Schlein. Il nome scelto sarebbe quello di Pierferdinando Casini.

La convergenza

La strana convergenza tra Mediaset e Pd deriva dalla necessità che il successore di Sergio Mattarella non sia la diretta espressione della destra meloniana. Intanto balla anche un incontro tra Marina Berlusconi e Schlein. Di cui Letta ha il mandato di verificare la fattibilità. E sul tavolo c’è anche la legge elettorale. E proprio di legge elettorale ha parlato ieri Meloni. Magnificando la possibilità che porti stabilità garantendo un premio di maggioranza. E così criticando implicitamente chi tifa per il pareggio. Tra i quali ci sarebbe proprio Marina B. Che invece preferirebbe un proporzionale. Con la possibilità di una non-vittoria che finisca per scardinare l’attuale quadro politico.

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