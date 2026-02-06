Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Pucci e Lillo co-conduttori di Sanremo 2026

06 Febbraio 2026 - 10:37 Francesca Milano
pucci
pucci
Il comico milanese vicino alla destra sarà all'Ariston giovedì 26. L'attore romano invece affiancherà Conti mercoledì 25

Dopo Lillo, è la volta di Andrea Pucci: è lui il nuovo nome annunciato da Carlo Conti come co-conduttore di Sanremo. Pucci sarà sul palco dell’Ariston giovedì 26 febbraio, mentre Lillo Petrolo co-condurrà la puntata di mercoledì 25. L’annuncio è stato dato da Conti attraverso i suoi social: in un video ha mostrato a tutti la telefonata a tre con i due conduttori che lo affiancheranno.

Pucci e Lillo si aggiungono al cast che include già la cantante Laura Pausini e l’attore Can Yaman. Ma las prossima settimana Carlo Conti annuncerà altri nomi, quelli delle co-conduttrici e quelli di altri ospiti a sorpresa che prenderanno parte al Festival.

L’annuncio della presenza di Pucci sta già facendo discutere: il comico milanese è infatti da molti ritenuto “di destra” per alcune sue dichiarazioni («sono l’unico comico di destra») e alcuni suoi sketch (in particolare quelli in cui ha ironizzato su Elly Schlein) e per essere stato candidato all’Ambrogino d’oro 2023 da alcuni esponenti della Lega.

