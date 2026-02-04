Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFestival di SanremoMusicaQuirinaleRaiSergio MattarellaTv

Carlo Conti e i big di Sanremo andranno da Mattarella al Quirinale. Il conduttore: «È la prima volta, una gioia immensa» – Il video

04 Febbraio 2026 - 12:15 Ugo Milano
embed
L'annuncio sui social del direttore artistico: «Un grande onore e una grande emozione»

Per la prima volta il direttore artistico e gli artisti in gara al Festival di Sanremo saranno ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella. L’annuncio è arrivato via social da Carlo Conti, presentatore della prossima edizione, che in un video dice: «Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del festival di Sanremo saranno ricevuti dal presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio, io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti da Mattarella al Quirinale. È ovviamente una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione».

Appuntamento per il 24 febbraio all’Ariston

Quest’anno, il Festival di Sanremo si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026, qualche settimana più tardi rispetto al solito per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi di Milano-Cortina. A condurre la kermesse sarà anche quest’anno Carlo Conti, affiancato tutte e cinque le serate da Laura Pausini. Alla cantante si aggiungeranno altri co-conduttori, alcuni già annunciati (come Can Yaman e Lillo) e altri a sorpresa.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Claudio Lippi sbarca su Instagram a 80 anni: «Sono vivo, non in terapia intensiva. Corona? Ha avuto coraggio a parlare dei circolini» – Il video

2.

Corona ripubblica la puntata di Falsissimo contro Mediaset e Signorini: l’attacco a Gerry Scotti da un ex concorrente e il trucco per aggirare il divieto

3.

Addio alla borsa blu Ikea, presto sarà sostituita da una nuova shopping bag

4.

Chiusi i profili social di Fabrizio Corona: la mossa di Meta dopo l’azione legale di Mediaset

5.

Francesca Pascale e la lite social con Saverio Tommasi: «Una volta eravate ispirati a Togliatti, oggi a Maduro e ai terroristi islamici?» – Il video

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Lillo sarà co-conduttore alla serata delle cover: l’indiscrezione

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Tiromancino: «Sono stato bullizzato dalle mie stesse canzoni. Sanremo? Ho promesso a mia madre che non sarei più tornato in gara». L’intervista

Di Gabriele Fazio
pieraccioni conti sanremo spongebob video
CULTURA & SPETTACOLO

Pieraccioni e Panariello e lo sfottò a Carlo Conti: «A Sanremo manca solo Spongebob. Se invita anche il corvo Rockfeller ricoveriamolo» – Il video

Di Ugo Milano
Can Yaman a Sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Can Yaman a Sanremo dopo l’arresto per droga, la mossa di Carlo Conti che sfida le polemiche: cosa gli farà fare – Il video

Di Giulia Norvegno