Carlo Conti e i big di Sanremo andranno da Mattarella al Quirinale. Il conduttore: «È la prima volta, una gioia immensa» – Il video

L'annuncio sui social del direttore artistico: «Un grande onore e una grande emozione»

Per la prima volta il direttore artistico e gli artisti in gara al Festival di Sanremo saranno ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella. L’annuncio è arrivato via social da Carlo Conti, presentatore della prossima edizione, che in un video dice: «Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del festival di Sanremo saranno ricevuti dal presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio, io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti da Mattarella al Quirinale. È ovviamente una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione».

Appuntamento per il 24 febbraio all’Ariston

Quest’anno, il Festival di Sanremo si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026, qualche settimana più tardi rispetto al solito per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi di Milano-Cortina. A condurre la kermesse sarà anche quest’anno Carlo Conti, affiancato tutte e cinque le serate da Laura Pausini. Alla cantante si aggiungeranno altri co-conduttori, alcuni già annunciati (come Can Yaman e Lillo) e altri a sorpresa.