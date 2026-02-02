Can Yaman a Sanremo dopo l’arresto per droga, la mossa di Carlo Conti che sfida le polemiche: cosa gli farà fare – Il video

Una volta tornato in Italia, l'attore aveva smentito la versione dei media turchi sull'arresto. Il Sandokan di Rai1 era stato coinvolto in una maxiretata antidroga nella capitale turca. Ora la chiamata di Carlo Conti per il ritorno sulla Tv italiana

Sarà Can Yaman il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. È un post ironico di Carlo Conti a farlo intendere. Il direttore artistico si presenta in un fotomontaggio che lo ritrae nei panni di Sandokan, con il titolo ‘Carlokan’ e una sola parola nel post «co-co». L’attore turco è reduce dal successo della fiction di Rai1. diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, che lo ha visto nei panni dell’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari, a 50 anni dalla celebre serie interpretata da Kabir Bedi e diretta da Sergio Sollima. Una scelta che rischia comunque di far partire qualche polemica, alla luce delle vicende giudiziarie che hanno toccato l’attore in Turchia.

L’arresto e il rilascio di Can Yaman

I media turchi avevano diffuso la notizia dell’arresto dell’attore in una vasta retata antidroga. Lo scorso 10 gennaio, Yaman sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine in un locale di Istanbul e accusato di possesso di sostanze stupefacenti. Circostanza che lui sui social aveva smentito, una volta rilasciato e tornato in Italia. L’attore avrebbe poi chiarito di esser stato coinvolto in un semplice controllo: «Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene».