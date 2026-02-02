Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiDrogaFestival di SanremoRaiTvVideo

Can Yaman a Sanremo dopo l’arresto per droga, la mossa di Carlo Conti che sfida le polemiche: cosa gli farà fare – Il video

02 Febbraio 2026 - 17:43 Giulia Norvegno
embed
Can Yaman a Sanremo
Can Yaman a Sanremo
Una volta tornato in Italia, l'attore aveva smentito la versione dei media turchi sull'arresto. Il Sandokan di Rai1 era stato coinvolto in una maxiretata antidroga nella capitale turca. Ora la chiamata di Carlo Conti per il ritorno sulla Tv italiana

Sarà Can Yaman il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. È un post ironico di Carlo Conti a farlo intendere. Il direttore artistico si presenta in un fotomontaggio che lo ritrae nei panni di Sandokan, con il titolo ‘Carlokan’ e una sola parola nel post «co-co». L’attore turco è reduce dal successo della fiction di Rai1. diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, che lo ha visto nei panni dell’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari, a 50 anni dalla celebre serie interpretata da Kabir Bedi e diretta da Sergio Sollima. Una scelta che rischia comunque di far partire qualche polemica, alla luce delle vicende giudiziarie che hanno toccato l’attore in Turchia.

L’arresto e il rilascio di Can Yaman

I media turchi avevano diffuso la notizia dell’arresto dell’attore in una vasta retata antidroga. Lo scorso 10 gennaio, Yaman sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine in un locale di Istanbul e accusato di possesso di sostanze stupefacenti. Circostanza che lui sui social aveva smentito, una volta rilasciato e tornato in Italia. L’attore avrebbe poi chiarito di esser stato coinvolto in un semplice controllo: «Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

E nella basilica di San Lorenzo in Lucina compare l’angelo con il volto di Giorgia Meloni

2.

TonyPitony sarà a Sanremo, la profezia di Fiorello e l’annuncio ufficiale: cosa potrà cantare sul palco dell’Ariston

3.

La ex letterina Ludmilla Radchenko sistema a modo suo Corona: «Non ho tempo per il gossip. Mi hai messo in mezzo, sai che sono “pulita”»

4.

Blanco in ospedale: «Ho preso dai miei genitori». La foto completamente nudo e il messaggio criptico

5.

Benissimo gli album di Kid Yugi e Ciliari, ottimi i brani di Tiromancino, Tropico e Francamente. Flop dei ragazzi di Amici. Le recensioni

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Maria Antonietta e Colombre al Festival: «Frullatore Sanremo? Meglio affrontarlo insieme». L’intervista

Di Gabriele Fazio
bugo-morgan
CULTURA & SPETTACOLO

Tra classiconi, esperimenti azzardati e qualche rischioso fuoriprogramma, la serata delle cover si prepara a essere la più apprezzata di Sanremo 26

Di Gabriele Fazio
TonyPitony e Ditonellapiaga
CULTURA & SPETTACOLO

TonyPitony sarà a Sanremo, la profezia di Fiorello e l’annuncio ufficiale: cosa potrà cantare sul palco dell’Ariston

Di Giulia Norvegno
CULTURA & SPETTACOLO

A Sanremo tornano Morgan e Belen, tutti i duetti per la serata delle cover: con chi canteranno Francesca Fagnani e Cristina D’Avena – La lista

Di Ygnazia Cigna
achille lauro sanremo 2026
CULTURA & SPETTACOLO

Festival di Sanremo, Achille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata: «Starò un passo indietro»

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Serena Brancale: «Cosa cambierei del Festival? Potremmo cominciare alle 18. Spritz e Sanremo!» – L’intervista

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 26, ecco chi sono i più quotati per la vittoria

Di Gabriele Fazio
Fiorello e TonyPitony
CULTURA & SPETTACOLO

TonyPitony arriva in Rai, l’esordio con Fiorello e il piano per Sanremo: «Devono chiamarti: c’è una serata perfetta per te» – Il video

Di Giulia Norvegno
festival sanremo 2025 conferenza stampa carlo conti
CULTURA & SPETTACOLO

La Rai non vuole più casi Olly: chi non vuole andare all’Eurovision deve dirlo subito

Di Gabriele Fazio
sanremo cambia regolamenti
CULTURA & SPETTACOLO

Abbiamo ascoltato le canzoni di Sanremo: da Ditonellapiaga a Nayt, ecco chi ci è piaciuto. I nostri voti

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Levante sull’Eurovision: «Se vincessi Sanremo non andrei». La protesta contro la partecipazione di Israele: «Non si può far finta di niente»

Di Cecilia Dardana