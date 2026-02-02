Can Yaman a Sanremo dopo l’arresto per droga, la mossa di Carlo Conti che sfida le polemiche: cosa gli farà fare – Il video
Sarà Can Yaman il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. È un post ironico di Carlo Conti a farlo intendere. Il direttore artistico si presenta in un fotomontaggio che lo ritrae nei panni di Sandokan, con il titolo ‘Carlokan’ e una sola parola nel post «co-co». L’attore turco è reduce dal successo della fiction di Rai1. diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, che lo ha visto nei panni dell’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari, a 50 anni dalla celebre serie interpretata da Kabir Bedi e diretta da Sergio Sollima. Una scelta che rischia comunque di far partire qualche polemica, alla luce delle vicende giudiziarie che hanno toccato l’attore in Turchia.
L’arresto e il rilascio di Can Yaman
I media turchi avevano diffuso la notizia dell’arresto dell’attore in una vasta retata antidroga. Lo scorso 10 gennaio, Yaman sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine in un locale di Istanbul e accusato di possesso di sostanze stupefacenti. Circostanza che lui sui social aveva smentito, una volta rilasciato e tornato in Italia. L’attore avrebbe poi chiarito di esser stato coinvolto in un semplice controllo: «Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene».