TonyPitony sarà a Sanremo, la profezia di Fiorello e l’annuncio ufficiale: cosa potrà cantare sul palco dell’Ariston

31 Gennaio 2026 - 15:01 Giulia Norvegno
TonyPitony e Ditonellapiaga
Dell'arrivo dell'artista siciliano sul palco dell'Ariston aveva parlato Rosario Fiorello alla Pennicanza. Sembrava più una speranza da fan che un'anticipazione. E alla fine il misterioso performer ci sarà davvero

TonyPitony salirà finalmente sul palco del teatro Ariston. Il fenomeno che sta dominando le classifiche streaming e collezionando milioni di visualizzazioni sui social approda al Festival di Sanremo in coppia con Ditonellapiaga. È stata Margherita Carducci a volerlo per la serata delle cover, dove insieme si esibiranno con “The Lady is a Tramp”, come annunciato da Carlo Conti al Tg1. Quella che sembrava solo una provocazione di Fiorello durante la Pennicanza – quando aveva ospitato l’artista siciliano augurandosi che qualcuno lo chiamasse per i duetti – si è trasformata in realtà.

«Che Fastidio!»: dall’autoironia alla rinascita creativa

Margherita Carducci porterà in gara «Che Fastidio!», brano che ha scritto e composto insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni. La canzone nasce da un periodo di difficoltà personale e artistica, ribaltato in energia creativa attraverso l’autoironia. Con la sua scrittura diretta e tagliente, Ditonellapiaga racconta quella sensazione di sentirsi fuori posto nella quotidianità: un ritratto sincero e pungente delle piccole e grandi seccature di tutti i giorni, filtrato attraverso il mondo frenetico dell’artista. Il risultato è uno spaccato ironico ma mai giudicante della vita contemporanea.

