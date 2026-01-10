Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
CULTURA & SPETTACOLOArrestiCinemaDrogaInchiesteTurchiaTv

Turchia, l’attore Can Yaman arrestato per consumo di droga

10 Gennaio 2026 - 12:26 Stefania Carboni
embed
can yaman
can yaman
La star è stata arrestata con altre sei persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel.

Secondo quanto riportato da alcuni media turchi l’attore turco Can Yaman, molto conosciuto in Italia, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra giornalisti e vip di Istanbul. Yaman è stato arrestato con altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel.

L’inchiesta che coinvolge Can Yaman

Gli indagati ora sono sotto verifica dell’Istituto di medicina forense per capire se, quando e quali sostanze abbiano assunto. Gli arresti arriva al culmine di alcune operazioni in 9 diversi night club di Istanbul, con misure cautelari nei confronti di alcuni pusher e gestori di locali. Si tratta del secondo filone dell’inchiesta che nelle scorse settimane ha fatto finire sotto indagine 20 personalità del mondo dello spettacolo turco e dell’informazione.

L’arresto e la perquisizione in discoteca

Nell’ambito del secondo filone dell’inchiesta la procura aveva ordinato la perquisizione di 9 luoghi, tra cui l’Hotel Bebek. Durante uno dei controlli da parte della gendarmeria, è stata trovata della droga addosso a Can Yaman, che era presente nel locale, ed è stato quindi arrestato.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Matteo Bassetti trascina Heather Parisi in tribunale. Aveva scritto: «Presidente Trump, metta sul radar questo professore italiano»

2.

Madonna canta “La Bambola” di Patty Pravo: «Ma è cringe»

3.

L’opera distrutta, buttata e restaurata di Andrea Pazienza: «È di chi l’ha trovata»

4.

Alfonso Signorini rompe il silenzio. L’editoriale su Chi: «Non è assenza, è scegliere quando e con chi parlare»

5.

Le spillette contro Beatrice Venezi vanno in ristampa, avviata una raccolta fondi: «Oltre 1.600 euro di donazioni in poche ore»

leggi anche
matteo bassetti heather parisi
CULTURA & SPETTACOLO

Matteo Bassetti trascina Heather Parisi in tribunale. Aveva scritto: «Presidente Trump, metta sul radar questo professore italiano»

Di Stefania Carboni
andrea pazienza zanardi opera distrutta
CULTURA & SPETTACOLO

L’opera distrutta, buttata e restaurata di Andrea Pazienza: «È di chi l’ha trovata»

Di Alba Romano
madonna la bambola patty pravo
CULTURA & SPETTACOLO

Madonna canta “La Bambola” di Patty Pravo: «Ma è cringe»

Di Alba Romano