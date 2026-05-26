Fedez cambia casa: lascia l’attico con la sala giochi e si prepara a diventare nuovamente padre

Il rapper e la nuova compagna pronti a cambiare casa: un mese fa lui aveva spoilerato l'immagine del nuovo appartamento

Fino a poche settimane fa, quella stanza ospitava una sala giochi con tanto di flipper e cabinati vintage. Adesso è piena di scatoloni: Fedez e Giulia Honegger traslocano. A dare la notizia è stato il cantante e podcaster, che ha postato una immagine su Instagram. Nella foto si vede la compagna, incinta, seduta per terra tra un cumulo di scatole di cartone.

Il secondo trasloco

La coppia, che aspetta un bambino, lascia così l’attico di piazza Castello, a Milano, dove Fedez si era trasferito dopo la separazione dalla moglie Chiara Ferragni. La ex è rimasta a vivere nella casa di Citylife con i figli Leone e Vittoria, e con il cane Paloma.

Nell’attico che affaccia sul Castello Sforzesco Fedez si era trasferito inizialmente da solo, con il suo cane Silvio, dopo un breve periodo passato in un altro appartamento. Nella grande sala era stata allestita un’area per i cabinati e i giochi. Poi è arrivata la nuova fidanzata, poi il nuovo cane Maurizio. E a breve arriverà anche il terzo figlio (che, secondo alcune indiscrezioni non confermate, dovrebbe essere un maschio).

La sala giochi in casa di Fedez

La nuova casa

C’è massimo riserbo sulla nuova casa in cui Fedez e Giulia Honegger si trasferiranno, anche se il rapper aveva “spoilerato” una immagine un mese fa sui social: nella storia si vedeva una grande stanza in ristrutturazione, con una grande vetrata. In primo piano, i due cani che giocavano. A giudicare dagli scatoloni della foto pubblicata oggi, il trasloco nel nuovo appartamento in via di ristrutturazione sembra imminente. Il figlio, d’altronde, dovrebbe nascere tra poche settimane: a luglio, secondo le indiscrezioni.