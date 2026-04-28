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Elena Santarelli spietata su Fedez, la bordata a Belve anche su Chiara Ferragni: «Ma poverina…». Sul marito si arrende: «Lui da 10: ha i numeri di tutte» – Il video

28 Aprile 2026 - 20:52 Giovanni Ruggiero
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Elena Santarelli
Elena Santarelli
L'attacco graffiante della showgirl sul caso dell'imprenditrice e influencer, che l'avrebbe «molto delusa». E poi il commento sull'ex marito, dopo averlo visto proprio nello studio di Francesca Fagnani

Elena Santarelli non risparmia niente e nessuno quando Francesca Fagnani a Belve la incalza sul caso del Pandoro Gate. Nell’anticipazione della puntata di oggi 28 aprile, la conduttrice parte dall’impegno della showgirl nella raccolta fondi per la ricerca, chiedendole se si sia mai imbattuta in iniziative benefiche meno limpide del previsto. La risposta è una bocciatura senza appello dell’imprenditrice prosciolta dalla procura di Milano sul caso dei pandoro e delle uova di Pasqua: «Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità». E rincara: «Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno. Sono incazzata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower dovresti smuovere la ricerca».

La frecciata su Fedez: «Poverina, guarda chi si è trovata in casa»

Capitolo a parte per l’ex marito dell’imprenditrice, a cui non riserva parole più morbide. Quando il discorso scivola sulla precedente puntata di Belve che aveva visto ospite Fedez, Santarelli è spietata: «Quando è venuto Fedez qui ospite ho pensato: “ma poverina, guarda questa donna chi si è trovata in casa fino ad adesso…”». La showgirl confida poi di aspettarsi delle scuse da un noto volto televisivo, di cui non rivela l’identità: «Secondo me mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un invito a cena».

Bernardo Corradi e la rubrica del telefono: i siparietti sul matrimonio

Tra un affondo e l’altro, l’intervista regala anche momenti decisamente più scanzonati, soprattutto quando entra in scena Bernardo Corradi. Santarelli promuove a pieni voti l’ex calciatore con un voto da record: «Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi». Sulla gelosia, racconta divertita di aver passato ore con lui a spulciare i contatti del cellulare per ricostruire i flirt del passato: «Ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti!». E chiude con un avvertimento al settore: «Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono sappia che mio marito ha tutta l’agenda!».

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