Belve, Giulia Michelini senza filtri: «Un mio difetto? Rutto. Il circoletto? Ma io sto fuori come una sedia a sdraio!» – Il video

L'attrice si racconta, davanti a un ritratto intimo e con momenti di ironia

«La gente dice che so pazza!». Giulia Michelini, celebre per tante fiction come Rosy Abate, si racconta a Belve, in onda martedì 14 aprile, senza filtri. A proposito di droghe Francesca Fagnani le domanda: «Lei ha detto: alla luce di una recente esperienza, diciamo orientale, sono sempre più convinta che la vita vera non sia sui red carpet di Venezia, ma altrove. Ma era un viaggio lisergico o proprio un viaggio orientale?». Michelini replica: «Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me, ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni…Andiamo insieme?». «Chissà che vediamo insieme», chiosa Fagnani divertita e la Michelini punzecchia: «Eh i mostri proprio!». Sulla classica domanda se lei è fuori o dentro il “circoletto” la Michelini esplode: «Ma io sto fuori come una sedia a sdraio!».

«Spesso rutto»

Poi Michelini confessa: «Spesso rutto!». «Ma è autoindotto?», domanda la giornalista e l’attrice scherza «è liberatorio viene proprio su da sé, a volte mi sveglio la mattine e ahhhh». «Liberata!», scherza Fagnani. L’ultima volta, confessa Michelini, «qui nel corridoio, durante la presentazione! Eh, l’ansia lo fa, lo fa…», chiude divertita.

Michelini e la gravidanza, scelta all’ultimo

Michelini racconta della decisione di diventare madre a diciannove anni, Fagnani le chiede: «Lei va per interrompere la gravidanza poi invece decide di tenerlo. Posso chiederle cosa l’ha convinta?». L’attrice emozionata: «Non mi voglio commuovere. Senza di lui mi sarei persa». Gli ospiti della puntata di stasera insieme a Giulia Michelini sono Carlo Conti e Francesco Chiofalo.