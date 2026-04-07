Belve, Micaela Ramazzotti racconta la fine del matrimonio con Virzì: «Mancanza d’amore e disprezzo. Quella lite? Una figuraccia» – Il video

L'attrice racconta alla conduttrice Francesca Fagnani la relazione chiusa con il noto regista: «La tessera del circoletto ce l’avevo, ma ha preso fuoco!»

Micaela Ramazzotti si apre a Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, che torna martedì in prima serata su Rai2. E racconta in una esilarante e profonda intervista la fine del suo matrimonio con Paolo Virzì. «Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui», rivela l’attrice. «Tutta questa tristezza che origine aveva?», domanda Fagnani e Ramazzotti confessa «La mancanza d’amore, l’essere disprezzata». Fagnani le domanda se Virzì l’abbia sposata solo per convincerla a interpretare la Sandrelli da giovane nel film “La prima cosa bella”, come dichiarato dal regista in un’intervista: «Quel film lo avrei fatto lo stesso, non c’era bisogno di sposarmi per finta! Avrei risparmiato un botto di soldi per il divorzio», ribatte Ramazzotti. Per la prima volta l’attrice racconta la lite al ristorante con l’ex marito: «È stata una brutta figuraccia».

Micaela il cinema: «La tessera del circoletto ce l’avevo, ma ha preso fuoco!»

Non poteva mancare la classica domanda sul “circoletto” del cinema. In questa senso Ramazzotti che è del settore scherza: «La tessera ce l’avevo, ma ha preso fuoco!». Fagnani le domanda: “«Lei annuncia sempre il matrimonio con Claudio ma non vi sposate mai?». Ramazzotti allude ancora all’ex marito: «Ma non si trovano le carte del divorzio! Saranno disperse nel mare di Livorno insieme a qualche testa di Modigliani…». La giornalista chiede del rapporto con Valeria Bruni Tedeschi sul set de “La pazza gioia”: «Siete rimaste amiche?». E Ramazzotti, scuotendo la testa, risponde in modo del tutto inatteso: «Eh c’è un grande problema: lei è nata ricca, io no. Per me non ci sono mai stati i camerieri», per lanciarsi poi in una sua imitazione. Tra gli ospiti della prima puntata di Belve, che ritorna alle 21.20 a partire da questo martedì 7 aprile, sono attesi oltre a Micaela Ramazzotti anche Amanda Lear e Zeudi Di Palma.