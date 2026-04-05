Weekend di flop da Blanco a Tiziano Ferro. Che disco Rancore, bravi Salmo e Ditonellapiaga. Le nostre recensioni

Weekend musicale all’insegna del flop. Floppa Blanco al suo terzo disco, in cui perde tutte quelle caratteristiche che facevano di lui un artista sensato nel panorama musicale italiano. Floppa Gianni Morandi all’ennesimo pezzo scritto per lui da Jovanotti e che crea un costante e fastidiosissimo senso di déjà vu. Floppano Tiziano Ferro e Giorgia, che provano ad andare fuori dal proprio raffinatissimo recinto ma alla fine il pezzo risulta semplicemente sbagliato. E floppa anche Clara, anche se la notizia sarà quando azzeccherà un pezzo che vada oltre questi inutili tentativi da popstar. Per fortuna sul bancone abbiamo anche roba buona, a partire sicuramente dal nuovo album di quel genio di Rancore, così come ci ha assai convinto anche il disco rock energico di Etta. A proposito di rock, bene anche Salmo, così come Ditonellapiaga che veste benissimo anche le ballad. Pura energia il pezzo che mette insieme Serena Brancale, Levante e Dalia, ma bene anche Sayf, Francesco Sarcina in versione solista e, of course, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. Questa settimana passano anche Leo Gassmann e Sarah Toscano con due pezzi che forse rappresentano l’apice finora raggiunto nelle loro carriere. Chicca della settimana: Mon Amour, rap genialoide del sempre bravissimo Leon Faun. A voi tutte le recensioni alle uscite italiane della settimana.