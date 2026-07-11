Piero Pelù agita una bambola in catene contro Trump: «Faccio roteare quella testa di ca**o». Insulti anche a Netanyahu – Il video

Il cantante rock ha alzato i toni durante la tappa di Villafranca di Verona. Sul palco ha agitato un manichino simulando un'esecuzione contro il leader statunitense per poi scagliarsi anche contro il premier israeliano

«Faccio roteare lo scalpo di quella testa di ca**o di Donald Trump». Con queste parole Piero Pelù ha attaccato il presidente degli Stati Uniti durante il concerto del 9 luglio a Villafranca di Verona, tappa del tour celebrativo dei Litfiba “Quarant’anni di 17 Re”. Sul palco il cantante fiorentino ha agitato una bambola legata a una catena, accompagnando il gesto con l’insulto rivolto a Donald Trump e prendendo di mira anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu, definito un «pez di me*da».

I precedenti sul palco

Non si tratta di un episodio isolato. Nel corso delle precedenti date del tour, Pelù aveva già rivolto duri attacchi a Trump presentando il brano “Tex” e indicando il presidente americano come la «persona più cattiva» degli ultimi anni. Anche durante il concerto del 7 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni il cantante aveva utilizzato espressioni dure nei confronti del leader statunitense, accusandolo di provocare «disastri nell’economia e nella società mondiale», mentre aveva rivolto pesanti accuse anche a Netanyahu in relazione al conflitto in Medio Oriente.