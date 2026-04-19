Che album Madame e Cosmo, che noia Achille Lauro e Arisa. Viva i Litfiba, male Antonacci e Hunt. Le recensioni

Quanti dischi, quanta abbondanza, quanta inutilità. Ecco, il muro incontro al quale la discografia italiana continua settimanalmente a schiantarsi in attesa che la bolla, finalmente, esploda. Nel frattempo noi assistiamo inermi a questo suicidio di massa che per fortuna, a prestare bene attenzione, porta anche diverse cose positive. Lo è certamente il nuovo disco di Madame, uno dei migliori dell’anno, un’opera che puzza di una meravigliosa verità. Nello stesso weekend è uscito il disco di Cosmo, l’ennesima sterzata di uno dei più genialoidi cantautori del circuito. Molto piacevole il disco di Michele Bravi, ottimo quello di Francamente. E sempre lo stesso weekend ci regala la versione deluxe dell’ultimo album di Achille Lauro, ma distinguere le canzoni è cosa assai complessa. Fuori, sempre nello stesso weekend, il nuovo disco di Arisa, difficilmente comprensibile se si sono superati gli otto anni. Meglio la sezione singoli, dove troviamo i Litfiba, il che, recuperando la title track mai uscita del loro 17 Re del 1986 potevano bastare e avanzare da soli. In realtà hanno fatto bene anche i ragazzi de L’Officina della Camomilla, così come Brusco, Davide Shorty e le coppie formate da Kid Lost e Clementino e Rosita Brucoli e Giulia Mei. A proposito di coppie, TonyPitony si fa trascinare nel regno dei tormentoni da Tommy Cash e il risultato non è esaltante, meglio Rob con Nitro se non fosse per un ritornello quasi inascoltabile. Certamente bocciato invece Biagio Antonacci, che presenta un brano primaverile e sostanzialmente inutile, forse meglio però di Rocco Hunt, che prova con l’ennesimo insopportabile tormentone estivo. Chicca della settimana: il bellissimo disco di Sandri dal titolo Animalerie. A voi tutte le recensioni alle ultime uscite italiane della settimana.
- 1/28Litfiba – 17 Re
- 2/28Madame – Disincanto
- 3/28Cosmo – La fonte
- 4/28Biagio Antonacci – You & Me
- 5/28Achille Lauro – Comuni immortali
- 6/28Arisa – Foto mosse
- 7/28Rocco Hunt – La più bella del mondo
- 8/28Michele Bravi – Commedia musicale
- 9/28TonyPitony e Tommy Cash – L’ammor
- 10/28Francamente – Bitte Leben
- 11/28L’Officina della Camomilla – Celeste
- 12/28Kid Lost e Clementino – Spaghetti a mezzanotte
- 13/28Rob feat. Nitro – Misericordia
- 14/28Brusco – Un passo alla volta
- 15/28Davide Shorty – Might Delete Later (oppure forse no)
- 16/28Rosita Brucoli feat. Giulia Mei – Pubblicità
- 17/28Mostro – No vabbè amo
- 18/28Il Ghost – Ali Baba
- 19/28Sissi – Amore mio
- 20/28Klaus Noir – Meglio me che te!
- 21/28Epoque – Mwasi Chou
- 22/28Elena D’Elia – A parte me
- 23/28Pierdavide Carone – Mentirsi pur di amarsi (un altro po’…)
- 24/28Effenberg – Tutti drogati
- 25/28Flame Parade – Criminal gospel
- 26/28Scar – Esordienti 1994
- 27/28Sandri - Animalerie
- 28/28Galeone – Fiammiferi