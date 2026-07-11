Ultime notizie Crisi Usa - IranMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
CULTURA & SPETTACOLOCampaniaMusicaNapoli

È morto Peppino di Capri, addio al cantante di «Champagne»: aveva 86 anni

11 Luglio 2026 - 08:04 Alba Romano
morto-peppino-di-capri
morto-peppino-di-capri
L'interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, è morto a Villa Castiglione dopo una lunga malattia
Google Preferred Site

È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Come appreso da Il Mattino, il cantante e pianista è scomparso a 86 anni a Villa Castiglione al termine di una lunga malattia. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi.

La carriera

Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo e segnò una carriera lunga e felice, che lo porto anche innumerevoli volte sul palco del festival di Sanremo che vinse due volte: nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Una carriera che aveva già raggiunto i vertici negli anni Sessanta segnata da alcuni grandi successi come Champagne, E mo e mo, Roberta, Let’s Twist Again e St. Tropez Twist. Era nato del resto in una famiglia di musicisti e l’ultima apparizione in pubblico fu un anno fa quando, tra applausi e una standing ovation dalla platea di una serata in suo omaggio ha chiesto il microfono per cantare insieme con la band, i Capri Rockers capitanati dal figlio Edoardo Faiella.

Foto copertina: ANSA/CLAUDIO PERI | Peppino Di Capri ospite della trasmissione per i 25 anni di Porta a Porta, 17 febbraio 2021

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Incidente per Csaba Dalla Zorza in casa, soccorsa in ambulanza: cos’è successo alla giudice di «Cortesie per gli ospiti»

2.

La crisi di Laura Pausini: quinto anno in rosso dal 2020, crolla il fatturato della sua Gente edizioni musicali. Ma la sorella Silvia: nel 2026 svolteremo

3.

Massimo Giletti e il caso Ranucci-Lavitola: «Ma come hai fatto?». La bordata sul faccendiere: «Presto un colpo di scena» – Il video

4.

Pier Silvio Berlusconi: «Offeso da Trump come italiano. Vannacci? Vediamo». Le novità a Mediaset: cosa ha detto su Infante, Amadeus e Sciarelli

5.

Targhe Tenco 2026, vincono Caparezza, Carmen Consoli ed Emma Nolde. Sorpresa per la migliore opera prima