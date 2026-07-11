È morto Peppino di Capri, addio al cantante di «Champagne»: aveva 86 anni

L'interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, è morto a Villa Castiglione dopo una lunga malattia

È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Come appreso da Il Mattino, il cantante e pianista è scomparso a 86 anni a Villa Castiglione al termine di una lunga malattia. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi.

La carriera

Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo e segnò una carriera lunga e felice, che lo porto anche innumerevoli volte sul palco del festival di Sanremo che vinse due volte: nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Una carriera che aveva già raggiunto i vertici negli anni Sessanta segnata da alcuni grandi successi come Champagne, E mo e mo, Roberta, Let’s Twist Again e St. Tropez Twist. Era nato del resto in una famiglia di musicisti e l’ultima apparizione in pubblico fu un anno fa quando, tra applausi e una standing ovation dalla platea di una serata in suo omaggio ha chiesto il microfono per cantare insieme con la band, i Capri Rockers capitanati dal figlio Edoardo Faiella.

Foto copertina: ANSA/CLAUDIO PERI | Peppino Di Capri ospite della trasmissione per i 25 anni di Porta a Porta, 17 febbraio 2021