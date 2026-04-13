Carlo Conti a Belve, la bisessualità e la reazione a Stefano De Martino: «Il mio erede? Non è lui» – Il video

Il conduttore si racconta nel programma ideato e condotto da Francesca Fagnani: «Da giovane ero malato di dongiovannite. Un ritorno in Rai di Amadeus? Perché no»

Carlo Conti si racconta a Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Durante l’intervista, il conduttore – reduce dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo – riflette sul tema di un possibile erede televisivo. Ammette di non avere certezze, ma riconosce il forte slancio di Stefano De Martino, che prenderà il suo posto nel 2027, definendolo «partito fortissimo». Quando Fagnani gli chiede chi senta più vicino al proprio stile, Conti indica però Nicola Savino.

Il passaggio di testimone a Stefano De Martino

La giornalista torna poi proprio sul passaggio di testimone alla conduzione del Festival, annunciato durante la serata finale. «Perché annunciarlo prima dal punto di vista della comunicazione?», domanda Fagnani, riferendosi alla designazione di De Martino. Conti replica: «Non mi sono mai preoccupato della comunicazione», spiegando le ragioni della scelta: «L’ho fatto perché avevo già deciso». Quanto al momento, considerato da alcuni eccessivamente enfatico, il conduttore lo difende come un gesto pensato per sostenere il collega, accompagnato da sincero affetto, pur consapevole che potesse aumentare la pressione su di lui.

Amadeus e il possibile «ritorno in Rai»

Nel corso dell’intervista si parla anche di un eventuale ritorno di Amadeus in Rai. «Le piacerebbe un ritorno di Amadeus in Rai?» chiede Fagnani. «Ma perché no? È una squadra, no? Più professionisti ci sono, meglio è», risponde Conti. Alla domanda su un possibile ruolo dirigenziale, il conduttore reagisce con ironia: «Davvero? non lo sapevo…», aggiungendo poi: «comunque non accetterei mai, dovrei cancellare tutti i miei programmi».

Tra ironia e vita privata: «Io bisex? Ero malato di dongiovannite»

Spazio anche a momenti più leggeri e personali. «Un noto disturbatore televisivo le ha urlato dietro che è bisessuale, vuole chiosare su quella voce che è rimasta un po’ in sospeso?» chiede Fagnani. Conti risponde con un doppio senso ironico: «ho solo un’idea fissa in testa…». «Non è curioso in generale» incalza la giornalista. «no no, mi sono sempre trovato bene lì…», replica il conduttore.

Infine, Conti racconta un aneddoto del suo passato: «ero malato di dongiovannite». «Avevo due fidanzatine contemporaneamente. Una era venuta a trovarmi al mare e aveva il treno in partenza era alle 16:55. Quell’altra arrivava alle 17:05». Fagnani scherza: «Ah così era la lei». E Conti conclude: «È partita 30 secondi prima che arrivasse l’altra. Ho fatto una corsa da un binario all’altro…Ero un po’ birbante». Nella stessa puntata, martedì alle 21.20, oltre a Carlo Conti, sono ospiti anche Giulia Michelini e Francesco Chiofalo.

Foto copertina: STEFANIA CASELLATO | Carlo Conti ospite a Belve, programma ideato e condotto da Francesca Fagnani