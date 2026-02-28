Stefano De Martino sarà il prossimo conduttore di Sanremo dopo Carlo Conti: l’annuncio stasera sul palco dell’Ariston

Secondo l'Adnkronos tutto è pronto per l'annuncio della «successione» alla guida della kermesse musicale

Sarà Stefano De Martino il prossimo conduttore del Festival di Sanremo. L’annuncio ufficiale verrà dato sul palco dell’Ariston questa sera stessa nel gran finale del Festival. Sarà qui che Carlo Conti, attuale direttore artistico e conduttore della kermess, passerà in diretta il testimone al suo successore per il 2027. Ne dà notizia l’Adnkronos. La scelta di De Martino era nell’aria da tempo, ma nei giorni scorsi i dirigenti Rai non avevano voluto né confermare né smentire l’indiscrezione, rimandando ogni annuncio al termine dell’edizione numero 76 del Festival della musica italiana.

