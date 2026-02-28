Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Sanremo 2026, la scaletta della finale: gli orari su cantanti e ospiti, come funziona il voto e a che ora si dovrebbe sapere il vincitore

28 Febbraio 2026 - 17:22 Giulia Norvegno
Carlo Conti e Laura Pausini
Carlo Conti e Laura Pausini

Stasera si chiude all’Ariston, con l’ultima serata che vale la finale del Festival di Sanremo 2026. Ci saranno tutti i 30 artisti in gara che tornano sul palco per contendersi la vittoria. Carlo Conti ha costruito una finale che si preannuncia lunga, diretta su Rai 1 dalle 20.40, subito dopo il Primafestival, con chiusura stimata intorno all’1.40, e che si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay e in radiocronaca su Rai Radio 2. Al termine, il vincitore riceverà l’ambito Leone d’Oro. Durante la finale di Sanremo 2026 saranno assegnati anche premi per Miglior Testo, Migliore Composizione Musicale e Premio della Critica.

Ordine artisti in gara alla finale di Sanremo 2026

L’ordine di uscita definitivo non è ancora stato comunicato, ma i 30 big si esibiranno tutti nel corso della serata. In gara ci sono:

  • Arisa – Magica favola;
  • Bambole di pezza – Resta con me;
  • Chiello – Ti penso sempre;
  • Dargen D’Amico – Ai ai;
  • Ditonellapiaga – Che fastidio!;
  • Eddie Brock – Avvoltoi;
  • Elettra Lamborghini – Voilà;
  • Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare;
  • Ermal Meta – Stella stellina;
  • Fedez e Masini – Male necessario;
  • Francesco Renga – Il meglio di me;
  • Fulminacci – Stupida sfortuna;
  • J-Ax – Italia Starter Pack;
  • LDA e AKA 7even – Poesie clandestine;
  • Leo Gassmann – Naturale;
  • Levante – Sei tu;
  • Luchè – Labirinto;
  • Malika Ayane – Animali notturni;
  • Mara Sattei – Le cose che non sai di me;
  • Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta;
  • Michele Bravi – Prima o poi;
  • Nayt – Prima che;
  • Patty Pravo – Opera;
  • Raf – Ora e per sempre;
  • Sal Da Vinci – Per sempre sì;
  • Samurai Jay – Ossessione;
  • Sayf – Tu mi piaci tanto;
  • Serena Brancale – Qui con me;
  • Tommaso Paradiso – I romantici;
  • Tredici Pietro – Uomo che cade.

Come si vota alla finale di Sanremo: regolamento e Top Five

Il meccanismo di voto incrocia tre giurie: il Televoto pesa per il 34%, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web per il 33% e la Giuria delle Radio per un altro 33%. Dopo le 30 esibizioni viene svelata la classifica generale, e i primi cinque artisti accedono alla «Top Five». A quel punto i voti si azzerano e le tre giurie votano di nuovo da zero per stabilire il vincitore assoluto.

Lo speciale su Sanremo 2026

Ospiti e co-conduttori della finale di Sanremo 2026

Al fianco di Carlo Conti ci saranno Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1, più Nino Frassica. Il superospite internazionale della serata è Andrea Bocelli, che torna all’Ariston per celebrare i 30 anni di Romanza, l’album italiano più venduto al mondo, in un omaggio che si lega alla figura di Pippo Baudo, «che per primo credette nel suo talento» quando Bocelli debuttò al Festival nel 1995. Sul palco dell’Ariston ci sarà anche Gino Cecchettin, padre di Giulia uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel novembre 2023.

Non saranno all’Ariston, invece, ma al Suzuky stage i Pooh, che celebrano i loro 60 anni di carriera con un’esibizione in piazza Colombo a Sanremo. Un omaggio che non sarà integralmente ripreso dalla diretta Rai, scatenando non poche polemiche da parte dei fan.

