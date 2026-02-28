Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Il prossimo conduttore di Sanremo? Uno solo mette d’accordo chi vota a destra e sinistra. I cantanti preferiti e i giovani: il sondaggio YouTrend

28 Febbraio 2026 - 16:47 Giovanni Ruggiero
L'indagine di Youtrend sui nomi più indicati dagli italiani, anche in base al proprio orientamento politico. E quali sono i cantanti preferiti, da quelli più trasversali tra giovani e adulti

Carlo Conti ha fatto sapere che dirà la sua solo la sera della finale, ma il valzer dei nomi per la prossima edizione del Festival di Sanremo è già in pieno svolgimento. I rumors puntano con insistenza su Stefano De Martino, e i numeri sembrano dargli ragione. Secondo un sondaggio YouTrend (campione di 809 intervistati, metodologia CAWI, margine d’errore +/- 3,4%), De Martino è al 21%, alla pari con Gerry Scotti. Terzo Amadeus al 17%, che tra i 18-34enni resta imbattibile con un netto 35%. Geppi Cucciari è la donna più votata al 14%, davanti a Giorgia (12%). Lo stesso Conti si ferma al 10%, Laura Pausini al 6%. In fondo alla lista quattro volti storici di Rai 1: Liorni, Clerici, Venier e Carlucci, tutti sotto il 6%.

Il conduttore di Sanremo divide per orientamento politico

Il dato più interessante della rilevazione YouTrend è la spaccatura politica sul prossimo conduttore di Sanremo. De Martino, più volte chiacchierato come vicino a FdI, è l’unico nome che mette d’accordo trasversalmente: 24% tra gli elettori di centrodestra, 22% nel campo largo. Gerry Scotti invece piace molto più a destra (23%) che a sinistra (9%). Percorso opposto per Geppi Cucciari, che raccoglie il «29% tra gli elettori del campo largo» ma precipita al 5% nel centrodestra. Carlo Conti segue una traiettoria simmetrica: 18% a destra, appena 4% a sinistra. Alessandro Cattelan si allinea al profilo di Cucciari con il 22% nel campo largo contro il 10% nel centrodestra.

Cantante preferito a Sanremo 2026: Arisa prima con il 17%

E i cantanti in gara? YouTrend ha sondato anche quello, e la classifica delle preferenze del pubblico racconta una storia diversa rispetto ai pronostici dei bookmaker. Arisa guida con il 17%, particolarmente forte nella fascia 35-54 anni dove tocca il 22%. Sal Da Vinci segue al 10% con un picco del 16% al Sud, coerente con il suo radicamento nella tradizione musicale napoletana. Francesco Renga è terzo al 9%, trainato dagli over 55 (15%). Il duo Fedez-Masini, favorito secondo le quote insieme a Sal Da Vinci, si ferma al 6% nel gradimento popolare.

Lo speciale su Sanremo 2026

Sanremo 2026: i giovani ribaltano la classifica dei cantanti preferiti

La frattura generazionale è il dato che salta più all’occhio. Tra i 18-34enni la graduatoria cambia completamente faccia: J-Ax è il preferito con il 13%, seguito da Tommaso Paradiso al 10% e Luchè al 9%, tre artisti che nel dato complessivo non superano ciascuno il 4%. Arisa tra i giovani scende all’11%, mentre Raf e Patty Pravo, entrambi al 6% generale, tra gli under 35 raccolgono «zero». Un dettaglio non secondario: il 45% dei giovani intervistati ha risposto «non so», segno di un rapporto ancora tutto da costruire tra il Festival e la generazione Z.

Anche tra i cantanti di Sanremo il voto politico fa la differenza

Arisa è l’unica che tiene trasversalmente: 18% nel centrodestra, 22% nel campo largo. Per il resto, le preferenze musicali ricalcano le appartenenze politiche. Patty Pravo raccoglie l’11% tra gli elettori di centrodestra e crolla all’1% nel campo largo. Fedez-Masini seguono la stessa direzione: 9% a destra, 2% a sinistra. Sul versante opposto Ermal Meta ottiene l’11% nel campo largo contro il 5% nel centrodestra. Sal Da Vinci è più apprezzato a destra (10%) che a sinistra (4%).

