Sanremo, le pagelle dei duetti: bocciata Patty Pravo, promossi Chiello, Nayt e Dargen D’Amico

Era così atteso che il successo di Tony Pitony con una straordinaria Ditonellapiaga non stupisce. Ma si tratta di una vittoria più che meritata sul campo, anzi sul palco. Non compaiono nella top 10 altri brani che invece hanno reso la serata delle cover la più interessante di questo Festival di Sanremo: Il mondo, cantato da Maria Antonietta, Colombre e Brunori Sas; L’ultima luna, cantata da Tommaso Paradiso e Gli Stadio. Nel complesso, a parte un paio di interpretazioni sotto la sufficienza, la quarta serata di Sanremo merita una promozione piena.
- 1/30Elettra Lamborghini con Las Ketchup - Aserejé - Voto: 6,5
- 2/30Eddie Brock con Fabrizio Moro - Portami via - Voto: 5
- 3/30Mara Sattei con Mecna - L’ultimo bacio - Voto: 5,5
- 4/30Patty Pravo con Timofej Andrijashenko - Ti lascio una canzone - Voto: 4
- 5/30Levante con Gaia - I maschi - Voto: 5,5
- 6/30Malika Ayane con Claudio Santamaria - Mi sei scoppiato dentro il cuore - Voto: 6
- 7/30Bambole di Pezza con Cristina D’Avena - Occhi di gatto - Voto: 7,5
- 8/30Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso - Su di noi - Voto: 10
- 9/30Tommaso Paradiso con Stadio - L’ultima luna - Voto: 8
- 10/30Michele Bravi con Fiorella Mannoia - Domani è un altro giorno - Voto: 7
- 11/30Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band - Vita - Voto: 7,5
- 12/30Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas - Il mondo - Voto: 8,5
- 13/30Fulminacci con Francesca Fagnani - Parole Parole - Voto: 9
- 14/30LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo - Andamento lento - Voto: 8,5
- 15/30Raf con The Kolors - The riddle - Voto: 5
- 16/30J-Ax con Ligera County Fam - E la vita, la vita - Voto: 8
- 17/30Ditonellapiaga con Tonypitony - The Lady Is a Tramp - Voto: 10
- 18/30Enrico Nigiotti con Alfa - En e Xanax - Voto: 8
- 19/30Serena Brancale con Gregory Porter e Delia - Besame Mucho - Voto: 7,5
- 20/30Sayf con Alex Britti e Mario Biondi - Hit the Road Jack - Voto: 7,5
- 21/30Francesco Renga con Giusy Ferreri - Ragazzo solo, ragazza sola - Voto: 6,5
- 22/30Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma - Quello che le donne non dicono - Voto: 8
- 23/30Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci - Baila Morena - Voto: 5,5
- 24/30Sal Da Vinci con Michele Zarrillo - Cinque giorni - Voto: 6,5
- 25/30Fedez & Masini con Stjepan Hauser - Meravigliosa Creatura - Voto: 8
- 26/30Ermal Meta con Dardust - Golden Hour - Voto: 6
- 27/30Nayt con Joan Thiele - La canzone dell’amore perduto - Voto: 9
- 28/30Luchè con Gianluca Grignani - Falco a metà - Voto: 6
- 29/30Chiello con Saverio Cigarini - Mi sono innamorato di te - Voto: 9
- 30/30Leo Gassmann con Aiello - Era già tutto previsto - Voto: 7