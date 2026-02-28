Sanremo, Ditonellapiaga e Tony Pitony trionfano nella serata duetti e cover – Il video

Sul podio Sayf, Alex Britti e Mario Biondi con "Hit the Road Jack" e Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma con "Quello che le donne non dicono"

Ditonellapiaga e Tony Pitony vincono la serata cover e duetti al Festival di Sanremo 2026. Trenta artisti in gara, altrettante esibizioni, grandi classici reinterpretati, duetti emozionanti e omaggi al cantautorato italiano: la quarta serata della kermesse resta, anche nella 76esima edizione, uno degli appuntamenti più seguiti. Di seguito, la classifica dei 10 migliori brani della serata, decretati dal Televoto, dalla Sala Stampa, dalla Giuria TV e Web e dalla Giuria della Radio.

Questa la top ten:

Ditonellapiaga con Tony Pitony The Lady is a Tramp

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi Hit the Road Jack

Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma Quello che le donne non dicono

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena Occhi di gatto

Tredici Pietro con Gianni Morandi, Galeffi, Fudasca & Band Vita

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo Cinque giorni

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo Andamento lento

Nayt con Joan Thiele La canzone dell’amore perduto

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso Su di noi

Luchè con Gianluca Grignani Falco a metà.

I voti di questa sera, venerdì 27 febbraio, non si sommano a quelli delle serate precedenti: si tratta di una competizione a sé stante.

