Sanremo, Ditonellapiaga e Tony Pitony trionfano nella serata duetti e cover – Il video

28 Febbraio 2026 - 01:45 Ugo Milano
Sul podio Sayf, Alex Britti e Mario Biondi con "Hit the Road Jack" e Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma con "Quello che le donne non dicono"

Ditonellapiaga e Tony Pitony vincono la serata cover e duetti al Festival di Sanremo 2026. Trenta artisti in gara, altrettante esibizioni, grandi classici reinterpretati, duetti emozionanti e omaggi al cantautorato italiano: la quarta serata della kermesse resta, anche nella 76esima edizione, uno degli appuntamenti più seguiti. Di seguito, la classifica dei 10 migliori brani della serata, decretati dal Televoto, dalla Sala Stampa, dalla Giuria TV e Web e dalla Giuria della Radio.

Questa la top ten:

  • Ditonellapiaga con Tony Pitony The Lady is a Tramp
  • Sayf con Alex Britti e Mario Biondi Hit the Road Jack
  • Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma Quello che le donne non dicono
  • Bambole di Pezza con Cristina D’Avena Occhi di gatto
  • Tredici Pietro con Gianni Morandi, Galeffi, Fudasca & Band Vita
  • Sal Da Vinci con Michele Zarrillo Cinque giorni
  • LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo Andamento lento
  • Nayt con Joan Thiele La canzone dell’amore perduto
  • Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso Su di noi
  • Luchè con Gianluca Grignani Falco a metà.

I voti di questa sera, venerdì 27 febbraio, non si sommano a quelli delle serate precedenti: si tratta di una competizione a sé stante.

Lo speciale su Sanremo 2026

