Tony Pitony con un caco sul palco di Sanremo (come promesso in una sua canzone) nel duetto con Ditonellapiaga. E Luciana Littizzetto fa il tifo – Il video

Con la sua ormai celebre maschera, Tony Pitony è salito sul palco dell’Ariston insieme a Ditonellapiaga durante la serata dei duetti e delle cover di Sanremo 2026. I due hanno proposto una versione di The Lady Is a Tramp, celebre brano scritto da Richard Rodgers e Lorenz Hart nel 1937, diventato negli anni uno degli standard jazz più reinterpretati della storia. Dopo icone come Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Lady Gaga e Tony Bennett, anche Ditonellapiaga ha scelto di portare la sua energia e la sua ironia in questo classico intramontabile.

La scelta di Ditonellapiaga, d’altronde, si inserisce perfettamente nel suo percorso a Sanremo 2026. La versione originale di The Lady Is a Tramp e il suo brano in gara Che fastidio! condividono infatti lo stesso spirito, un mix di ironia e sovversione che mette in luce il carattere e l’originalità dell’artista. E la performance ha già attirato l’attenzione dei vip. Luciana Littizzetto, tra i primi a condividere il video sui social, ha commentato con un post trionfale: «Strepitosi, fantastici!». L’esibizione si è conclusa tra applausi scroscianti e diverse carte del Fantasanremo.

Tony Pitony e il Fantasanremo

Sul finale, Carlo Conti ha ricevuto in regalo fiori e frutta, parte del punteggio del Fantasanremo, il gioco di cui lo stesso Tony Pitony ha cantato la nuova sigla. Sul palco Tony ha portato un caco, semplicemente annunciandolo con un «Caco». Il significato del gesto è da ricercare in uno dei suoi brani, Tony’s Vocal, in cui canta: «Se vado a Sa**** giuro che ca** sul palco. E non lo dico per dire, lo dico veramente».

Al termine dell’esibizione, Alessandro Siani ha scherzosamente invitato Conti a indossare la maschera di Tony Pitony, completa di occhiali e ciuffo in stile Elvis, ribattezzandolo Tony Capitony. La moglie del conduttore, seduta in prima fila, ha immortalato il momento con il telefono.

