Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOFestival di SanremoGaiaLevanteLGBTQ+MusicaRaiSocial mediaSuoni e VisioniTvVideo

Sanremo, Levante e Gaia si baciano, ma la Rai allontana l’inquadratura. Scoppia la polemica social: «Censura» – Il video

27 Febbraio 2026 - 22:16 Ygnazia Cigna
embed
Mentre il teatro tratteneva il fiato, la regia Rai ha scelto la via della prudenza

C’è già un primo caso mediatico nella serata delle cover e dei duetti di Sanremo 2026. Sulle note graffianti de I maschi di Gianna Nannini, Levante e Gaia hanno messo a segno una delle performance più elettriche della settantaseiesima edizione. Un duetto giocoso, ammiccante e chiaramente complice che è culminato in un colpo di scena finale, un bacio tra le due artiste. Ma mentre il teatro tratteneva il fiato, la regia Rai ha scelto la via della prudenza, allargando l’inquadratura proprio sul più bello. Scelta che non è passata inosservata.

Il bacio «col binocolo» scatena la rivolta social

Non appena le labbra delle due cantanti si sono sfiorate, la telecamera è schizzata a una distanza siderale, rendendo il gesto il meno evidente possibile per chi seguiva da casa. Il verdetto del web è stato immediato e spietato. Su X l’ironia si è mescolata alla protesta. «Il bacio saffico tra Levante e Gaia e la Rai ce l’ha negato, maledetti», scrive un utente, mentre altri lamentano la necessità di un «binocolo» per decifrare quanto accaduto sul palco. Il sospetto di una mossa «preventiva» della regia, infatti, sta facendo discutere, e non poco. «Sì, si sono baciate. E sì, la regia ha allargato preventivamente l’inquadratura», commenta un altro utente su X. E ancora: «Telemeloni è inutile che censurate. Si è visto e capito».

La reazione della prima fila raccontata da Levante

Dopo l’esibizione sul palco Levante e Gaia sono state ospiti di Gino Castaldo ed Ema Stokolma su Rai Radio 2. «Avete sconvolto i borghesi?», ha chiesto la conduttrice riferendosi proprio al bacio. Levante e Gaia hanno risposto: «Soprattutto le signore in prima fila», e poi si sono baciate nuovamente.

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

«Se avete successo non fate come Fedez», Naike Rivelli contro il rapper in gara a Sanremo: «Quello che ho visto è sconvolgente» – Il video

2.

Sanremo, il pubblico boccia i brani migliori della seconda serata e premia (ancora) Fedez e Masini – Le pagelle

3.

Sanremo, il Codacons denuncia Dargen all’Agcom per pubblicità occulta. La replica del cantante (che scherza con Open): «Non ho accordi» – Il video

4.

Festival di Sanremo, 9 milioni davanti alla tv per la seconda serata: così Carlo Conti perde quasi 3 milioni di spettatori rispetto al 2025

5.

La perdita dei genitori, X Factor e lo sbarco a Sanremo: chi è la 22enne Angelica Bove

leggi anche
festival-sanremo-2026-laura-pausini
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, al via la quarta serata con il medley di Laura Pausini: «Cantare è la cosa che mi fa sentire più libera» – Il video

Di Alba Romano
come votare sanremo duetti cover
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, duetti e cover: ecco i codici e come votare i cantanti in gara

Di Ygnazia Cigna
festival-sanremo-2026-alessandro-siani-video
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, il monologo di Alessandro Siani (Mister X) non fa ridere né riflettere – Il video

Di Ugo Milano