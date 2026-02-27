Sanremo, Levante e Gaia si baciano, ma la Rai allontana l’inquadratura. Scoppia la polemica social: «Censura» – Il video

Mentre il teatro tratteneva il fiato, la regia Rai ha scelto la via della prudenza

C’è già un primo caso mediatico nella serata delle cover e dei duetti di Sanremo 2026. Sulle note graffianti de I maschi di Gianna Nannini, Levante e Gaia hanno messo a segno una delle performance più elettriche della settantaseiesima edizione. Un duetto giocoso, ammiccante e chiaramente complice che è culminato in un colpo di scena finale, un bacio tra le due artiste. Ma mentre il teatro tratteneva il fiato, la regia Rai ha scelto la via della prudenza, allargando l’inquadratura proprio sul più bello. Scelta che non è passata inosservata.

Il bacio «col binocolo» scatena la rivolta social

Non appena le labbra delle due cantanti si sono sfiorate, la telecamera è schizzata a una distanza siderale, rendendo il gesto il meno evidente possibile per chi seguiva da casa. Il verdetto del web è stato immediato e spietato. Su X l’ironia si è mescolata alla protesta. «Il bacio saffico tra Levante e Gaia e la Rai ce l’ha negato, maledetti», scrive un utente, mentre altri lamentano la necessità di un «binocolo» per decifrare quanto accaduto sul palco. Il sospetto di una mossa «preventiva» della regia, infatti, sta facendo discutere, e non poco. «Sì, si sono baciate. E sì, la regia ha allargato preventivamente l’inquadratura», commenta un altro utente su X. E ancora: «Telemeloni è inutile che censurate. Si è visto e capito».

La reazione della prima fila raccontata da Levante

Dopo l’esibizione sul palco Levante e Gaia sono state ospiti di Gino Castaldo ed Ema Stokolma su Rai Radio 2. «Avete sconvolto i borghesi?», ha chiesto la conduttrice riferendosi proprio al bacio. Levante e Gaia hanno risposto: «Soprattutto le signore in prima fila», e poi si sono baciate nuovamente.

gaia e levante hanno sconvolto i borghesi le signore tutte scioccate pic.twitter.com/HZzbw6Hlyp — gaia out of context (@gaia_ooc) February 27, 2026

