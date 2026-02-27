Sanremo, il monologo di Alessandro Siani (Mister X) non fa ridere né riflettere – Il video
È Alessandro Siani il misterioso Mister X del Festival di Sanremo. Dopo uno scambio di battute piuttosto prevedibile – dai riferimenti ai Jalisse fino alla gag su Morgan e Bugo – il comico napoletano, che co-condurrà la quarta serata della kermesse dedicata ai duetti, si è esibito insieme a Carlo Conti con un monologo, senza riuscire né a strappare una risata né a stimolare una riflessione, sul Festival e sul motto «Perché Sanremo è Sanremo». L’identità di Mister X era stata anticipata dallo stesso Conti durante l’edizione delle 20 del TG1 di venerdì 27 febbraio.
Lo sketch
Durante il telegiornale della Rai, dove è stata svelata l’identità di Siani, non è mancato uno sketch in diretta: «Lei è l’altra Mister X, è già stata annunciata», ha scherzato Siani rivolgendosi a Cardinaletti, alludendo al fatto che la giornalista sarà presente nello stesso ruolo durante la finale di sabato. Un siparietto leggero che ha definitivamente chiuso il gioco delle ipotesi sull’identità dell’ospite misterioso.