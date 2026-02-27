Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFestival di SanremoMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Sanremo, il monologo di Alessandro Siani (Mister X) non fa ridere né riflettere – Il video

27 Febbraio 2026 - 21:28 Ugo Milano
embed
festival-sanremo-2026-alessandro-siani-video
festival-sanremo-2026-alessandro-siani-video
Il comico napoletano, che co-condurrà la quarta serata della kermesse, si è esibito insieme a Carlo Conti con un monologo sul perché «Sanremo è Sanremo»

È Alessandro Siani il misterioso Mister X del Festival di Sanremo. Dopo uno scambio di battute piuttosto prevedibile – dai riferimenti ai Jalisse fino alla gag su Morgan e Bugo – il comico napoletano, che co-condurrà la quarta serata della kermesse dedicata ai duetti, si è esibito insieme a Carlo Conti con un monologo, senza riuscire né a strappare una risata né a stimolare una riflessione, sul Festival e sul motto «Perché Sanremo è Sanremo». L’identità di Mister X era stata anticipata dallo stesso Conti durante l’edizione delle 20 del TG1 di venerdì 27 febbraio.

Lo sketch

Durante il telegiornale della Rai, dove è stata svelata l’identità di Siani, non è mancato uno sketch in diretta: «Lei è l’altra Mister X, è già stata annunciata», ha scherzato Siani rivolgendosi a Cardinaletti, alludendo al fatto che la giornalista sarà presente nello stesso ruolo durante la finale di sabato. Un siparietto leggero che ha definitivamente chiuso il gioco delle ipotesi sull’identità dell’ospite misterioso.

Lo speciale su Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

«Se avete successo non fate come Fedez», Naike Rivelli contro il rapper in gara a Sanremo: «Quello che ho visto è sconvolgente» – Il video

2.

Sanremo, il pubblico boccia i brani migliori della seconda serata e premia (ancora) Fedez e Masini – Le pagelle

3.

Sanremo, il Codacons denuncia Dargen all’Agcom per pubblicità occulta. La replica del cantante (che scherza con Open): «Non ho accordi» – Il video

4.

Festival di Sanremo, 9 milioni davanti alla tv per la seconda serata: così Carlo Conti perde quasi 3 milioni di spettatori rispetto al 2025

5.

La perdita dei genitori, X Factor e lo sbarco a Sanremo: chi è la 22enne Angelica Bove

leggi anche
festival-sanremo-2026-genitali-replica-chiavi-perse
CULTURA & SPETTACOLO

«Qualcuno ha trovato un mazzo di chiavi?»: la risposta ironica di Raf, beccato a sistemarsi i genitali prima di salire sul palco di Sanremo

Di Ugo Milano
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Chiello: «I miei idoli mi danno il coraggio di essere triste. Morgan? Mi avevano avvisato. Ma non sarei mai stato un altro Bugo». L’intervista

Di Gabriele Fazio
vannacci futuro nazionale
POLITICA

Vannacci: «Se fallisco alle elezioni mollo la politica» – Il video

Di Alba Romano
festival sanremo 2026 fedez
CULTURA & SPETTACOLO

Fedez incassa e guadagna come tutti gli altri cantanti di Sanremo messi insieme. Corsa ad aprire nuove società prima del Festival. Ecco la classifica degli affari su quel palco

Di Fosca Bincher
festival-sanremo-2026-quarta-serata-cover-scaletta-cantanti
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026, la scaletta della serata delle cover: l’ordine di esibizione dei cantanti, gli ospiti e gli orari

Di Alba Romano