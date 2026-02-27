Vannacci: «Se fallisco alle elezioni mollo la politica» – Il video

L'europarlamentare fuoriuscito dalla Lega parla di Futuro Nazionale mentre è ospite a Pulp al Festival di Sanremo

«Se fosse una catastrofe, vuol dire che non sono idoneo a questa attività». Così, ospite a Pulp l’europarlamentare Roberto Vannacci, al Festival di Sanremo, ammette che se la sua Futuro Nazionale non raccoglierà granché dalle prossime elezioni in cui correrà lascerà la politica.

Vannacci e Sanremo

«Mi ricordo i cantautori De Andrè, De gregori, che ascoltavo qualche anno fa. Visto che sono un boomer», ammette l’ex generale, presente alla kermesse tra il pubblico nella serata delle cover. «I pezzi in gara? Non li conosco, non ho visto finora le serate. Ero impegnato con il lancio di questa nuova esperienza (Futuro Nazionale, la sua piattaforma politica ndr). Ho avuto le serate impegnate», aggiunge. «Sono qui da privato cittadino – spiega Vannacci – sono venuto qui per una serata in tranquillità, rilassandomi e vedendo degli amici».

«Se dovesse andare male Futuro Nazionale torno a fare quello che facevo prima»

Spiega che Futuro nazionale è già stato creato dal notaio ma nascerà di fatto con l’assemblea costituente che si terrà a fine giugno. «Chiediamo a chi vuole aderire di distinguersi sul campo, la squadra è in formazione. Previsioni? Buone. Nemmeno partito dato al 4 per cento in rampa di lancio», dichiara l’ex generale. E se dovesse andare male? «Ho una bellissima famiglia a cui dedicarmi, tanti hobby, tanti interessi. E ritornerei a fare quello che facevo prima».