Il partito di Vannacci e il governo Meloni nel Board of peace: «Sì, ma invitate anche Putin»

Edoardo Ziello, di Futuro nazionale: «Escludere il Qatar, finanzia i Fratelli musulmani»

Sì al Board of peace, ma meglio se partecipa anche la Russia. E’ la posizione del partito di Roberto Vannacci, espressa in aula alla Camera da Edoardo Ziello, uno dei tre deputati che, dal misto, rappresentano il primo drappello del generale nelle aule parlamentari: «Siamo favorevoli, se non sei al tavolo sei nel menu», dice Ziello, durante il dibattito sull comunicazioni del ministro Tajani. Anche perché questa autorità, aggiunge, «segnala il fallimento Onu, le cui sedi sono state usate da Hamas per azioni terroristiche che hanno danneggiato sia la popolazione israeliana sia la popolazione palestinese».

Sì alla Russia, no al Qatar

L’aggiunta, però, ha del sorprendente posto che il generale Vannacci è stato da più parti accusato di essere troppo “vicino” alle posizioni russe: «Chiediamo che ci sia anche la Federazione russa – dice Ziello -perché è necessario sfruttare le conoscenze storiche che certe potenze hanno in termini di rapporti con i principali attori nell’area. La Striscia di Gaza deve passare sotto il controllo di una forza internazionale in grado di garantire la sicurezza specialmente della popolazione palestinese». Da escludere, dice ancora Ziello, il Qatar, invece, «principale finanziatore dei Fratelli musulmani».