Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
SPORTAntisemitismoGazaIsraeleOlimpiadiOlimpiadi 2026SvizzeraTvVideo

«Un sionista fino al midollo». Il commento del telecronista svizzero alle Olimpiadi di Milano-Cortina sta sollevando polemiche – Il video

16 Febbraio 2026 - 22:33 Stefania Carboni
embed
telecronista svizzero
telecronista svizzero
La telecronaca da RTS, sul bobbista israeliano Edelman, è destinata a far discutere. In rete c'è chi già chiede provvedimenti contro il giornalista che ha ricordato le posizioni politiche dell'atleta durante la sua discesa

«Adam Edelman, olimpionico per la prima volta, che si descrive come un “sionista fino al midollo“, cito, e che ha pubblicato diversi messaggi sui social media a sostegno del genocidio a Gaza». Sta facendo discutere sui social un commento attribuito a Stefan Renna, giornalista svizzero della RTS, sul bobbista israeliano Edelman, in gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina. «Vi ricordo – ha aggiunto il giornalista – che ‘genocidio’ è il termine usato dalla commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sulla regione. Adam Edelman ha affermato in particolare, a proposito dell’intervento militare israeliano, che si è trattato, e cito, di “la guerra moralmente più giusta della storia”».

In rete ci si divide tra critiche e complimenti al commentatore

Su X c’è chi critica il commento bollandolo come «inaccettabile», mentre invece c’è chi si complimenta con Renna. Il commentatore sportivo mette in dubbio, in particolare, la costanza della sua presenza ai Giochi, ricordando che il Comitato Olimpico Internazionale aveva escluso alcuni atleti russi che avevano invece sostenuto la guerra in Ucraina. Di fatto sottolineando come lo sport spesso sia inevitabilmente collegato ad atti e pensieri politici. Il commento è stato trasmesso in diretta durante la gara di bob israeliana di lunedì 16 febbraio e dopo la squalifica di un atleta ucraino per un messaggio politico sul suo casco è destinato a far discutere.

Ti potrebbe interessare

Articoli di SPORT più letti
1.

«La pasta inizia a rivoltarmi lo stomaco, dov’è il cibo russo?», il georgiano contro la mensa italiana delle Olimpiadi e la risposta dal Villaggio

2.

Parla Rocchi dopo Inter-Juve: il rosso sbagliato, il Var non intervenuto e lo sfogo sulla sceneggiata di Bastoni: «Cercano di fregarci in tutti i modi»

3.

Olimpiadi 2026, l’Italia è nella storia: mai tante medaglie vinte. Meloni: «Grandiosi!» – Il medagliere aggiornato in tempo reale

4.

Olimpiadi, perché per il New York Times l’Italia è prima nel medagliere. Cosa dice il regolamento e che peso hanno gli ori

5.

Inter-Juve 3-2, la furia dei bianconeri per l’espulsione assurda di Kalulu. L’assalto all’arbitro nel tunnel: «Questo non è calcio» – Il video

leggi anche
flora tabanelli olimpiadi
SPORT

Olimpiadi, Flora Tabanelli strepitosa: vince il bronzo nel Big Air a 102 giorni dall’infortunio – Gli azzurri in gara oggi 16 febbraio

Di Alba Romano
Lindsey Vonn dopo intervento chirurgico
SPORT

Lindsey Vonn lascia l’ospedale di Treviso e fa ritorno negli Usa: «Sto lentamente tornando a vivere»

Di Ugo Milano
alex vinatzer
SPORT

Lo sci azzurro maschile non pervenuto, Vinatzer spietato con se stesso: «Devo essere più bastardo: sono il perdente di questi Giochi»

Di Cecilia Dardana