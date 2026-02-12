Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
SPORTOlimpiadiOlimpiadi 2026RussiaUcraina

Olimpiadi, squalificato lo skeletonista ucraino: il casco in memoria degli atleti morti non passa il regolamento. Heraskevych: «Ricorrerò al Tas»

12 Febbraio 2026 - 10:31 Cecilia Dardana
embed
Vladyslav Heraskevych
Vladyslav Heraskevych
Secondo il Cio, l'atleta «non ha preso in considerazione alcuna forma di compromesso». Heraskevych contesta l'interpretazione della regola

Vladyslav Heraskevych, atleta ucraino di skeleton, non potrà partecipare alla gara di oggi ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La squalifica è stata decisa dalla giuria della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (Ibsf) perché il casco dell’atleta, realizzato in memoria degli atleti ucraini caduti nella guerra russa, «non è conforme al regolamento». Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha annunciato «con rammarico» il ritiro dell’accreditamento, sostenendo che l’atleta ha «rifiutato di conformarsi alle Linee Guida sull’espressione visiva degli atleti». «Nonostante i numerosi scambi e incontri di persona tra il Cio e il signor Heraskevych, l’ultimo dei quali questa mattina con la presidente Kirsty Coventry, questi non ha preso in considerazione alcuna forma di compromesso», si legge nella nota del Comitato Olimpico.

La spiegazione del Cio

Il Cio sottolinea che l’intenzione non era bloccare il messaggio, ma regolamentare il modo in cui veniva espresso: «L’essenza di questo caso non sta nel messaggio, ma nel modo in cui voleva esprimerlo». Heraskevych, ricordano dal Cio, «ha potuto esporre il suo casco in tutte le prove di allenamento» e gli era stata offerta «la possibilità di esporlo subito dopo la gara, durante il passaggio nella zona mista». Il Cio ricorda inoltre che «le Linee Guida sull’espressione visiva degli atleti sono il risultato di una consultazione globale condotta nel 2021 con 3.500 atleti provenienti da tutto il mondo» e hanno «il pieno supporto della Commissione Atleti del Cio e delle Commissioni Atleti delle Federazioni Internazionali e dei Comitati Olimpici Nazionali».

Heraskevych: «Ricorrerò al Tas»

Heraskevych non accetta la decisione e annuncia azioni legali: «Credo che dobbiamo continuare a lottare per i nostri diritti. Ho detto fin dal primo giorno che non sono d’accordo con ciò che il Cio ci dice, quindi probabilmente presenteremo un ricorso al Tas e difenderemo i nostri diritti». L’atleta ucraino contesta l’interpretazione della regola: «Altri atleti si stavano già esprimendo, e non hanno dovuto affrontare le stesse cose. Quindi, all’improvviso, solo un atleta ucraino in queste Olimpiadi verrà squalificato per questo casco, che non viola alcuna regola». La presidente del Cio Kirsty Coventry ha tentato un ultimo incontro per trovare una soluzione: «Non dovevo essere qui, ma ho pensato fosse molto importante parlare con lui di persona. La sfida era trovare una soluzione per il campo di gara. Purtroppo non siamo riusciti a trovarla», ha spiegato, visibilmente commossa. «Volevo davvero vederlo gareggiare. È stata una mattina emotiva».

Articoli di SPORT più letti
1.

«Ho tradito la mia fidanzata», la confessione alle Olimpiadi dopo aver vinto una medaglia: così il norvegese in lacrime spera nel perdono – Il video

2.

Olimpiadi 2026: il medagliere azzurro aggiornato in tempo reale

3.

Olimpiadi, Italia da record nello slittino: due ori nel doppio femminile e maschile. Quarti Guignard-Fabbri nel pattinaggio artistico – Le gare

4.

Olimpiadi, parla la controfigura di Mattarella: «Per 16 ore sono stato il presidente della Repubblica»

5.

Il tifoso che ha scommesso sulle vittorie del Manchester United e non riesce più a tagliarsi i capelli

leggi anche
pd curling referendum post rimosso
SPORT

Olimpiadi, il Pd rimuove il post sul curling e il referendum dopo la diffida degli atleti

Di Alessandro D’Amato
gare-italiani-12-febbraio
SPORT

Olimpiadi, gli italiani in gara giovedì 12 febbraio – Tutte le sfide

Di Alba Romano
azzurri-video-pd-polemiche-referendum-giustizia
SPORT

Gli azzurri del curling nel video del Pd per il no al referendum, il presidente del Coni: «Sbalordito». Mosaner: «Rimuovetelo»

Di Alba Romano
slittino-oro-italia
SPORT

Olimpiadi, Italia da record nello slittino: due ori nel doppio femminile e maschile. Quarti Guignard-Fabbri nel pattinaggio artistico – Le gare

Di Stefania Carboni
Ilia Malinin
SPORT

Il salto quadruplo, il tifo di Djokovic e i record impossibili: chi è Ilia Malinin, il fenomeno che vola sul ghiaccio alle Olimpiadi – I video

Di Ugo Milano
Lindsey Vonn dopo intervento chirurgico
SPORT

Olimpiadi, le prime foto di Lindsey Vonn dall’ospedale dopo il terzo intervento chirurgico: «Sto facendo progressi»

Di Alba Romano
SPORT

Olimpiadi, Mattarella telefona ad Arianna Fontana: «Formidabile, per le altre gare non dico nulla…». Cosa ha risposto l’atleta – Il video

Di Ugo Milano
olimpiadi-pattinatore-usa-foto-genitori-morti
SPORT

Olimpiadi, Naumov mostra la foto dei genitori morti in un disastro aereo. La storia del pattinatore Usa: «Guardate cosa abbiamo fatto»

Di Anna Clarissa Mendi
SPORT

Olimpiadi, la slittinista Olena Smaha difende l’uso del casco con gli atleti ucraini caduti: «Il ricordo non è una violazione»

Di Alessandra Mancini
mattarella-olimpiadi-tram
SPORT

Olimpiadi, parla la controfigura di Mattarella: «Per 16 ore sono stato il presidente della Repubblica»

Di Ugo Milano