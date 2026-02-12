Olimpiadi, gli italiani in gara giovedì 12 febbraio – Tutte le sfide
I Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina proseguono senza sosta, con un’altra giornata ricca di appuntamenti. Diverse le chance per gli azzurri di salire sul podio: sulle nevi del Tofane Alpine Skiing Centre di Cortina d’Ampezzo, l’attenzione è tutta per il super G femminile. Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia e Laura Pirovano sono pronte a lanciarsi all’assalto delle medaglie in una delle gare più attese. In programma anche la 10 km femminile a tecnica libera nello sci di fondo e le spettacolari sfide dello snowboard cross.
Nel pomeriggio, alle 16:30, occhi puntati sulla finale dei 5000 metri femminili di pattinaggio di velocità: Francesca Lollobrigida, prima medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi, va a caccia di un altro risultato prestigioso. Dopo la staffetta a squadre miste dello slittino, dove l’Italia coltiva ambizioni da podio, lo spettacolo si sposterà alla Milano Ice Skating Arena con le stelle dello short track. Arianna Fontana e Pietro Sighel vogliono arricchire il bottino personale dopo l’oro conquistato nella staffetta mista, in una serata che si preannuncia carica di emozioni. Ecco il programma
Gli italiani in gara giovedì 12 febbraio
- 09:05 Curling: round robin donne, Italia – Svizzera (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani);
- 09:30 Skeleton: uomini, batteria 1 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari);
- 10:00 Snowboard: snowboard cross uomini, manche 1 seeding (Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin);
- 10:55 Snowboard: snowboard cross uomini, manche 2 seeding (Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin);
- 11:08 Skeleton: uomini, batteria 2 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari);
- 11:30 Sci alpino: super G donne (Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano);
- 13:00 Sci di fondo: 10km tecnica libera donne (Martina Di Centa, Anna Comarella, Caterina Ganz, Maria Gismondi);
- 13:45 Snowboard: snowboard cross uomini, ottavi di finale (ev. Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin);
- 14:18 Snowboard: snowboard cross uomini, quarti di finale (ev. Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin);
- 14:39 Snowboard: snowboard cross uomini, semifinali (ev. Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin);
- 14:56 Snowboard: snowboard cross uomini, finali (ev. Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin);
- 16:30 Pattinaggio di velocità: 5000m donne (Francesca Lollobrigida);
- 18:30 Slittino: staffetta a squadre miste (da definire);
- 19:05 Curling: round robin donne, Italia – Repubblica di Corea (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani);
- 20:15 Short track: 500m donne, quarti di finale (Chiara Betti, Arianna Fontana);
- 20:28 Short track: 1000m uomini, quarti di finale (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser);
- 21:00 Short track: 500m donne, semifinali (ev. Chiara Betti, Arianna Fontana);
- 21:07 Short track: 1000m uomini, semifinali (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser);
- 21:31 Short track: 500m donne, finale B (ev. Chiara Betti, Arianna Fontana);
- 21:36 Short track: 500m donne, finale A (ev. Chiara Betti, Arianna Fontana);
- 21:43 Short track: 1000m uomini, finale B (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser);
- 21:48 Short track: 1000m uomini, finale A (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser).