Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
SPORTItaliaLombardiaMilanoOlimpiadiOlimpiadi 2026Veneto

Olimpiadi, gli italiani in gara giovedì 12 febbraio – Tutte le sfide

12 Febbraio 2026 - 00:14 Alba Romano
embed
gare-italiani-12-febbraio
gare-italiani-12-febbraio
Si parte con il curling e si chiude con lo short track, 1000 m uomini. A metà mattina, le velociste dello scii alpino proveranno a distinguersi nel Super G. Ecco il programma

I Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina proseguono senza sosta, con un’altra giornata ricca di appuntamenti. Diverse le chance per gli azzurri di salire sul podio: sulle nevi del Tofane Alpine Skiing Centre di Cortina d’Ampezzo, l’attenzione è tutta per il super G femminile. Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia e Laura Pirovano sono pronte a lanciarsi all’assalto delle medaglie in una delle gare più attese. In programma anche la 10 km femminile a tecnica libera nello sci di fondo e le spettacolari sfide dello snowboard cross.

Nel pomeriggio, alle 16:30, occhi puntati sulla finale dei 5000 metri femminili di pattinaggio di velocità: Francesca Lollobrigida, prima medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi, va a caccia di un altro risultato prestigioso. Dopo la staffetta a squadre miste dello slittino, dove l’Italia coltiva ambizioni da podio, lo spettacolo si sposterà alla Milano Ice Skating Arena con le stelle dello short track. Arianna Fontana e Pietro Sighel vogliono arricchire il bottino personale dopo l’oro conquistato nella staffetta mista, in una serata che si preannuncia carica di emozioni. Ecco il programma

Gli italiani in gara giovedì 12 febbraio

  • 09:05 Curling: round robin donne, Italia – Svizzera (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani);
  • 09:30 Skeleton: uomini, batteria 1 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari);
  • 10:00 Snowboard: snowboard cross uomini, manche 1 seeding (Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin);
  • 10:55 Snowboard: snowboard cross uomini, manche 2 seeding (Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin);
  • 11:08 Skeleton: uomini, batteria 2 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari);
  • 11:30 Sci alpino: super G donne (Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano);
  • 13:00 Sci di fondo: 10km tecnica libera donne (Martina Di Centa, Anna Comarella, Caterina Ganz, Maria Gismondi);
  • 13:45 Snowboard: snowboard cross uomini, ottavi di finale (ev. Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin);
  • 14:18 Snowboard: snowboard cross uomini, quarti di finale (ev. Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin);
  • 14:39 Snowboard: snowboard cross uomini, semifinali (ev. Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin);
  • 14:56 Snowboard: snowboard cross uomini, finali (ev. Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin);
  • 16:30 Pattinaggio di velocità: 5000m donne (Francesca Lollobrigida);
  • 18:30 Slittino: staffetta a squadre miste (da definire);
  • 19:05 Curling: round robin donne, Italia – Repubblica di Corea (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani);
  • 20:15 Short track: 500m donne, quarti di finale (Chiara Betti, Arianna Fontana);
  • 20:28 Short track: 1000m uomini, quarti di finale (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser);
  • 21:00 Short track: 500m donne, semifinali (ev. Chiara Betti, Arianna Fontana);
  • 21:07 Short track: 1000m uomini, semifinali (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser);
  • 21:31 Short track: 500m donne, finale B (ev. Chiara Betti, Arianna Fontana);
  • 21:36 Short track: 500m donne, finale A (ev. Chiara Betti, Arianna Fontana);
  • 21:43 Short track: 1000m uomini, finale B (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser);
  • 21:48 Short track: 1000m uomini, finale A (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser).
Articoli di SPORT più letti
1.

Olimpiadi, la Rai richiama Petrecca dopo la telecronaca surreale: «Si assuma le responsabilità». L’appello alla calma alla redazione infuriata

2.

Olimpiadi 2026: il medagliere azzurro aggiornato in tempo reale

3.

«Ho tradito la mia fidanzata», la confessione alle Olimpiadi dopo aver vinto una medaglia: così il norvegese in lacrime spera nel perdono – Il video

4.

Olimpiadi Milano-Cortina, la protesta del Giappone: «Il podio ruvido ha danneggiato i pattini»

5.

Valentino Rossi racconta l’incontro con Mattarella: «Ero in soggezione, poi si è avvicinato con un sorriso e mi sono sentito bene»

leggi anche
Lindsey Vonn dopo intervento chirurgico
SPORT

Olimpiadi, le prime foto di Lindsey Vonn dall’ospedale dopo il terzo intervento chirurgico: «Sto facendo progressi»

Di Alba Romano
slittino-oro-italia
SPORT

Olimpiadi, Italia da record nello slittino: due ori nel doppio femminile e maschile. Quarti Guignard-Fabbri nel pattinaggio artistico – Le gare

Di Stefania Carboni
SPORT

Olimpiadi, Mattarella telefona ad Arianna Fontana: «Formidabile, per le altre gare non dico nulla…». Cosa ha risposto l’atleta – Il video

Di Ugo Milano
olimpiadi-pattinatore-usa-foto-genitori-morti
SPORT

Olimpiadi, Naumov mostra la foto dei genitori morti in un disastro aereo. La storia del pattinatore Usa: «Guardate cosa abbiamo fatto»

Di Anna Clarissa Mendi
SPORT

Olimpiadi, la slittinista Olena Smaha difende l’uso del casco con gli atleti ucraini caduti: «Il ricordo non è una violazione»

Di Alessandra Mancini