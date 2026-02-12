Olimpiadi, gli italiani in gara giovedì 12 febbraio – Tutte le sfide

Si parte con il curling e si chiude con lo short track, 1000 m uomini. A metà mattina, le velociste dello scii alpino proveranno a distinguersi nel Super G. Ecco il programma

I Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina proseguono senza sosta, con un’altra giornata ricca di appuntamenti. Diverse le chance per gli azzurri di salire sul podio: sulle nevi del Tofane Alpine Skiing Centre di Cortina d’Ampezzo, l’attenzione è tutta per il super G femminile. Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia e Laura Pirovano sono pronte a lanciarsi all’assalto delle medaglie in una delle gare più attese. In programma anche la 10 km femminile a tecnica libera nello sci di fondo e le spettacolari sfide dello snowboard cross.

Nel pomeriggio, alle 16:30, occhi puntati sulla finale dei 5000 metri femminili di pattinaggio di velocità: Francesca Lollobrigida, prima medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi, va a caccia di un altro risultato prestigioso. Dopo la staffetta a squadre miste dello slittino, dove l’Italia coltiva ambizioni da podio, lo spettacolo si sposterà alla Milano Ice Skating Arena con le stelle dello short track. Arianna Fontana e Pietro Sighel vogliono arricchire il bottino personale dopo l’oro conquistato nella staffetta mista, in una serata che si preannuncia carica di emozioni. Ecco il programma

Gli italiani in gara giovedì 12 febbraio