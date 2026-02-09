Olimpiadi 2026: il medagliere azzurro aggiornato in tempo reale
Ecco l’elenco aggiornato in tempo reale di tutti i podi, i risultati e le medaglie vinte dagli atleti italiani in questa edizione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.
Medagliere italiano alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Medaglie d’oro dell’Italia
- Arriva la prima medaglia d’oro: è quella di Francesca Lollobrigida, che nei 3000 metri del pattinaggio velocità chiude al primo posto con il record olimpico.
A birthday is a great day to be with your family, and Francesca Lollobrigida spent hers the best way possible – with her son, a gold medal around her neck, and an Olympic record written into the history books.— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 7, 2026
Happy birthday, Francesca! #MilanoCortina2026 #Olympics… pic.twitter.com/3EAi1bTsaQ
Medaglie d’argento dell’Italia
- Discesa libera maschile, Giovanni Franzoni chiude al secondo posto a 2 decimi dallo svizzero Franjo Von Allmen.
- Nella staffetta mista del Biathlon, il quartetto azzurro composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno chiuso al secondo posto nella 4X6 km alle spalle della Francia.
Medaglie di bronzo dell’Italia
- Discesa libera maschile, Dominik Paris è medaglia di bronzo dietro al connazionale Giovanni Franzoni.
- Team Event del pattinaggio di figura. Dopo le prove delle coppie di danza (Charlene Guignard-Marco Fabbri), di artistico (Sara Conti-Niccolò Macci) e del singolo femminile (Lara Gutmann) e maschile (Matteo Rizzo), l’Italia chiude al terzo posto alle spalle degli Usa e del Giappone.
- Dominik Fischnaller è bronzo nello slittino singolo maschile. L’oro è andato al tedesco Max Langenhan, mentre l’argento all’austriaco Jonas Mueller.
DOMI, AGAIN!— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 8, 2026
From Beijing 2022 to Milano Cortina 2026, the years go by and the venues change – but Dominik Fischnaller is still on the Olympic podium in the Men’s Singles Luge!
And that makes it FIVE medals for Italy today.#MilanoCortina2026 #Olympics #Luge #Fischnaller pic.twitter.com/PsvBYUrpdE
- Nei 5000 metri di pattinaggio di velocità, Davide Ghiotto ottiene il terzo posto.
- Terzo posto per Lucia Dalmasso nel gigante parallelo femminile di snowboard.
- Sofia Goggia vince la medaglia di bronzo nella discesa libera di snowboard.