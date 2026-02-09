Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Ucraina
Olimpiadi 2026: il medagliere azzurro aggiornato in tempo reale

09 Febbraio 2026 - 15:08 Redazione
Oro, argento e bronzo: l'elenco delle medaglie raggiunte dagli atleti italiani in questa edizione dei Giochi Invernali

Ecco l’elenco aggiornato in tempo reale di tutti i podi, i risultati e le medaglie vinte dagli atleti italiani in questa edizione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Medagliere italiano alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

Medaglie d’oro dell’Italia

Medaglie d’argento dell’Italia

  • Discesa libera maschile, Giovanni Franzoni chiude al secondo posto a 2 decimi dallo svizzero Franjo Von Allmen.
  • Nella staffetta mista del Biathlon, il quartetto azzurro composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno chiuso al secondo posto nella 4X6 km alle spalle della Francia.

Medaglie di bronzo dell’Italia

  • Discesa libera maschile, Dominik Paris è medaglia di bronzo dietro al connazionale Giovanni Franzoni.
  • Team Event del pattinaggio di figura. Dopo le prove delle coppie di danza (Charlene Guignard-Marco Fabbri), di artistico (Sara Conti-Niccolò Macci) e del singolo femminile (Lara Gutmann) e maschile (Matteo Rizzo), l’Italia chiude al terzo posto alle spalle degli Usa e del Giappone.
  • Dominik Fischnaller è bronzo nello slittino singolo maschile. L’oro è andato al tedesco Max Langenhan, mentre l’argento all’austriaco Jonas Mueller.
  • Nei 5000 metri di pattinaggio di velocità, Davide Ghiotto ottiene il terzo posto.
  • Terzo posto per Lucia Dalmasso nel gigante parallelo femminile di snowboard.
  • Sofia Goggia vince la medaglia di bronzo nella discesa libera di snowboard.
