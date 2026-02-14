Dallo sci alpino allo skeleton, tutte le sfide delle Olimpiadi – Gli azzurri in gara sabato 14 febbraio
Occhi puntati su Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer che scenderanno dallo Stelvio Ski Centre di Bormio
Sabato 14 febbraio saranno in programma numerose finali e gare decisive, tra cui spiccano la staffetta femminile 4×7,5 km di sci di fondo e lo slalom gigante maschile nello sci alpino. Anche in questa giornata l’Italia può ambire a grandi risultati. Nel tardo pomeriggio, l’attenzione sarà tutta sullo skeleton, con le speranze azzurre affidate a Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli. La sera, occhi puntati su Pietro Sighel. Queste le sfide per oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Strepitosa ieri Michela Moioli, che ha conquistato la medaglia di bronzo nello snowboard cross, rimontando dall’ultima posizione. Qui il medagliere aggiornato dell’Italia.
Gli italiani in gara sabato 14 febbraio
- 09:05 Curling: Round robin donne, Italia – Repubblica Popolare di Cina (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani)
- 10:00 Sci alpino: Slalom gigante uomini, manche 1 (Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer)
- 10:30 Sci acrobatico: Dual moguls donne, ottavi di finale (Manuela Passaretta)
- 11:20 Sci acrobatico: Dual moguls donne, quarti di finale (ev. Manuela Passaretta)
- 11:35 Sci acrobatico: Dual moguls donne, semifinali (ev. Manuela Passaretta)
- 11:46 Sci acrobatico: Dual moguls donne, finali (ev. Manuela Passaretta)
- 12:00 Sci di fondo: Staffetta 4×7,5km donne (Federica Cassol, Iris De Martin, Martina Di Centa, Caterina Ganz)
- 13:30 Sci alpino: Slalom gigante uomini, manche 2 (ev. Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer)
- 14:45 Biathlon: Sprint 7,5km donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)
- 16:40 Hockey su ghiaccio: Turno preliminare uomini, Italia – Finlandia
- 17:00 Pattinaggio di velocità: 500m uomini (Jeffrey Rosanelli)
- 18:00 Skeleton: Donne batteria 3 (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)
- 18:45 Salto con gli sci: Individuale uomini trampolino lungo, primo turno (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)
- 19:05 Curling: Round robin donne, Italia – Svezia (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani)
- 19:30 Sci acrobatico: Big air donne, qualificazione manche 1 (Maria Gasslitter, Flora Tabanelli)
- 19:35 Skeleton: Donne batteria 4 (ev. Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)
- 19:57 Salto con gli sci: Individuale uomini trampolino lungo, turno finale (ev. Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)
- 20:15 Sci acrobatico: Big air donne, qualificazione manche 2 (Maria Gasslitter, Flora Tabanelli)
- 20:15 Short track: 1500m uomini, quarti di finale (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
- 20:59 Short track: 1000m donne, batterie (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana)
- 21:00 Sci acrobatico: Big air donne, qualificazione manche 3 (Maria Gasslitter, Flora Tabanelli)
- 21:44 Short track: 1500m uomini, semifinali (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
- 22:00 Short track: Staffetta 3000m donne, semifinali (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel)
- 22:27 Short track: 1500m uomini, finale B (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
- 22:42 Short track: 1500m uomini, finale A (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
leggi anche